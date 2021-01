Permanente Videobeobachtung

Susann Prautsch/dpa Gallusanlage im Blick: Videoüberwachung in Frankfurt am Main (5.1.2017)

Im von der CDU und Bündnis 90/Die Grünen gemeinsam regierten Hessen soll die Videoüberwachung öffentlicher Plätze künftig noch weiter ausgebaut werden als bisher. Am Donnerstag erklärte Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass die Regierung in Wiesbaden zwei Drittel der Anschaffungskosten durch die Kommunen übernehmen werde, um einen »Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage zu leisten«. Insgesamt sollen diese mit 2,8 Millionen Euro unterstützt werden.

Dabei wird in Hessen die Videoüberwachung öffentlicher Plätze im Vergleich zu anderen Bundesländern bereits besonders häufig durchgeführt. Laut Beuth waren 2020 bei den sieben hessischen Polizeipräsidien in insgesamt 19 Städten 24 Schutzzonen mit insgesamt 263 Kameras zur Überwachung von öffentlichen Straßen und Plätzen in Betrieb. 2019 waren landesweit noch 204 Kameras eingesetzt worden.

Die Koalitionspartner aus Bündnis 90/Die Grünen äußerten sich bisher nicht zu den Plänen. Ulrich Wilken (Die Linke), Vizepräsident des Hessischen Landtags und rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion, kritisiert den Ausbau der öffentlichen Überwachung. Gegenüber jW erklärte er: »Diese Zunahme von privater und staatlicher Videoüberwachung bedeutet vor allem mehr Kameras, mehr Überwachung, weniger Bürgerrechte.« Alle Menschen ohne Verdachtsmomente zu erfassen, sei »völlig unverhältnismäßig«. Moderne Videoüberwachungsanlagen hätten ständig alle Personen im Blick, die sich im überwachten Bereich aufhielten, erklärte er. »Solange keine Rechte anderer verletzt werden, haben alle das Recht, im öffentlichen Raum zu tun und zu lassen, was sie wollen. Genau das wird jedoch durch die permanente Beobachtung behindert«, glaubt der Politiker. Wenn überhaupt, könnten Aufzeichnungen nachträglich zur Aufklärung von Verbrechen beitragen, doch auch dafür blieben die Befürworter der Massenüberwachung jeden Beweis schuldig, so Wilken.

Auf Ablehnung stößt die Ankündigung Beuths auch bei einer Reihe von Verbänden und Institutionen. Eine Sprecherin des Hessischen Datenschutzbeauftragten Michael Ronellenfitsch sagte gegenüber dpa: »Mehr Kameras allein bedeuten nicht unbedingt mehr Sicherheit, wenn die Kameras nicht auch von den zuständigen Stellen entsprechend personell ›überwacht‹ werden.« Auch der Richterbund Hessen mahnte, dass bei einer Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum das Persönlichkeitsrecht von Passanten besonders sorgfältig zu prüfen und abzuwägen sei, wenn die Technik zum Einsatz kommt.

Tatsächlich sind den Überwachungsphantasien des CDU-Landesinnenministers juristische Grenzen gesetzt. So schreibt das Hessische Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vor, dass Gefahrenabwehrbehörden mittels Bildübertragung beobachten und aufzeichnen dürfen, wenn auf öffentlichen Straßen und Plätzen wiederholt Straftaten begangen worden sind und Anhaltspunkte für weitere Straftaten vorliegen. Auch müsse die Art der Kriminalität durch Videoüberwachung beeinflussbar sein.