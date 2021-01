In der Zelle verbrannt

Florian Boillot Rund 200 Menschen gedenken in Berlin an Oury Jalloh (7.1.2021)

Am 16. Todestag von Oury Jalloh haben am Donnerstag bundesweit an mehreren Orten des im sachsen-anhaltischen Dessau-Roßlau in einer Polizeizelle verbrannten Mannes aus Sierra Leone gedacht. Auf Abstand versammelten sich die Teilnehmenden wie hier in Berlin vor der Landesvertretung von Sachsen-Anhalt zu einer Mahnwache. Wie genau es zum Tod des Asylsuchenden kam, konnte offiziell auch nach zwei Gerichtsverfahren gegen zwei Polizisten nicht geklärt werden. Eine Initiative zum Gedenken an Oury Jalloh kämpft bis heute dafür, den Fall nicht zu den Akten zu legen. Sie wirft Staatsanwaltschaft und Polizei Vertuschung vor. (dpa/jW)