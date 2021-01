Mehr Wechsel

Köln. Das Wechselkontingent in der 3. Fußballiga soll in der Rückrunde wieder von drei auf fünf Spieler pro Mannschaft und Spiel erhöht werden. Darauf verständigte sich der Deutsche Fußballbund (DFB) mit den 20 Vereinen am Mittwoch. Das DFB-Präsidium muss bis zum Rückrundenstart (22. bis 24. Januar) endgültig entscheiden. Die Anpassung sei nötig, »um die Belastung der Sportler angesichts des engen Terminplans besser steuern zu können«, so der Verband. Die Klubs und der Ligaausschuss der dritthöchsten Spielklasse hatten sich aus wirtschaftlichen Gründen vor der Saison mehrheitlich dafür ausgesprochen, wieder zur vorherigen Beschränkung mit drei Auswechslungen zurückzukehren. (sid/jW)