»Es wurden sehr viele Fehler gemacht«

Pandemiebedingt blieb durch die Verschiebung von Olympia 2020 Walther Trögers letzter großer Wunsch unerfüllt. Das Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), das am 30. Dezember verstarb, hätte in Tokio gern noch einmal die Spiele in jener Stadt besucht, in der er 1964 seine ersten Sommerspiele erlebte. Im vorigen Herbst sprach der 91jährige mit jW-Autor Andreas Müller über gescheiterte Olympiabewerbungen aus Deutschland und den nächsten Anlauf. (jW)

Wie schätzen Sie die Chancen einer Olympiabewerbung von Rhein-Ruhr für 2032 ein?

Das ist für mich eine doppelte Frage. Der eine Teil betrifft die nationale Komponente, ob es nach den Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und der Politik zu einer echten und offiziellen Bewerbung kommt. Der zweite Teil berührt die Frage, wie es dann international aussieht. Für den ersten Teil stehen die Chancen für meine Begriffe recht gut, ein Großteil der ­Infrastruktur in den 14 Städten ist bereits vorhanden. Was den Kostenfaktor betrifft, geht das Konzept von Herrn Mronz mit der Agenda 2020 des IOC absolut konform. Jetzt wird es vor allem noch darum gehen, die Zustimmung der Bevölkerung einzuholen.

Hoffnungen macht sich ebenfalls Berlin für Olympia 2036, was allerdings vor dem Hintergrund der Sommerspiele von 1936 historisch schwierig scheint.

Meines Erachtens ist inzwischen genug Zeit vergangen. Die Geschichte ist fortgeschritten, und einhundert Jahre sind genug, um der Welt zu zeigen: Das Berlin von heute hat mit dem von damals rein gar nichts zu tun. Wir haben schon 1972 mit den Olympischen Spielen in München gezeigt, wie ein modernes, demokratisches Deutschland ein solches Ereignis organisieren kann. Ich habe das auch als Teil einer Wiedergutmachung angesehen und bin überzeugt, Berlin könnte ganz sicher eine gute Bewerbung vorlegen, doch steht dahinter zugleich eine strategische Frage. Es wird nicht ausreichen, dem IOC ein gutes Angebot zu machen. Es muss gleichzeitig gewährleistet sein, beim IOC keine Verwirrung zu stiften mit der Frage, was wir Deutschen eigentlich wollen: Sommerspiele in der Rhein-Ruhr-Region 2032 oder in Berlin 2036?

Bei den Sommerspielen 1972 waren Sie Bürgermeister des olympischen Dorfes. Hätten Sie für möglich gehalten, dass es mindestens 60 Jahre dauern würde oder vielleicht noch länger, bis die BRD wieder Olympische Spiele ausrichten darf?

Über diese Frage habe ich nicht nachgedacht, bewegt hat mich vielmehr, wie katastrophal unsere Bewerbungen teilweise aussahen. Ich denke da zum Beispiel an die Auswahl von Leipzig als Kandidat für 2012 oder die eher hemdsärmelige Bewerbung Münchens um die Winterspiele 2018. Erfolgsversprechend und international sehr gelobt war einzig unsere Berliner Bewerbung für die Spiele 2000, als wir mit Sydney leider einen zu starken Gegenkandidaten hatten.

Nicht zu vergessen das Bürgervotum, das Hamburgs Ambitionen für 2024 zu Fall brachte.

Ja, wir müssen uns schon sehr an die eigene Nase fassen, warum wir keinen Erfolg hatten. Wir haben es ja versucht, doch es wurden sehr viele Fehler gemacht. Mitunter lag es auch am Personal oder an sehr speziellen persönlichen Konstellationen.

Sie spielen auf Thomas Bach und seinen großen Lebenstraum an, IOC-Präsident zu werden, der sich 2013 erfüllte?

Mit so einem Karriereziel ist selbstverständlich so etwas wie hohe Diplomatie verbunden. Das kann und möchte ich ihm gar nicht vorwerfen, doch es gehört nun einmal zum Gesamtbild. Seine persönlichen Präferenzen hatten zwangsläufig auch Auswirkungen auf deutsche Olympiabewerbungen. Sommerspiele in Leipzig ein Jahr vor der Wahl des neuen IOC-Präsidenten hätten seine Chancen 2013 nicht gerade befördert. Thomas Bach konnte aus nachvollziehbaren Gründen kein unbedingter Freund einer Bewerbung aus Deutschland für 2012 sein. Ähnlich verhielt es sich mit der Bewerbung um die Winterspiele 2018, die genau in seine Amtszeit als DOSB-Präsident fiel. München unterlag bei der Abstimmung im IOC im Juli 2011 in Durban in Südafrika dem südkoreanischen Pyeongchang, und aus rein persönlichen Erwägungen dürfte Thomas Bach über diese Niederlage leicht hinweggekommen sein. Denn aus seiner Sicht auf die Dinge ­wäre alles, was vor 2013, also vor der Wahl des nächsten IOC-Präsidenten, vom IOC zugunsten von Deutschland entschieden worden wäre, zu seinen Lasten gegangen und hätte seine Chancen aufs höchste Amt geschmälert.

Diese Konstellation hat sich nun komplett ins Gegenteil verkehrt. Als IOC-Präsident macht Thomas Bach aus seiner Sympathie für Rhein-Ruhr 2032 keinerlei Hehl.

Dafür gibt es allen Grund, das ist absolut nachzuvollziehen. Nach allem, was ich höre, wird dort an einem sehr überzeugenden Konzept gearbeitet, zu dem der DOSB und die Politik nun Position beziehen müssen. Im positiven Fall sehe ich anschließend die größte Herausforderung in der Außendarstellung. Wie will man Rhein-Ruhr-City gegenüber einem IOC-Vertreter aus Brasilien oder von den Komoren definieren? Die Spiele werden traditionell nicht an eine Region, sondern an eine Stadt vergeben, und Rhein-Ruhr ist keine Metropole, die jeder kennt. Das ist eine international eher unbekannte Region. Die große Kunst wird sein, sie in der Bewerbungsphase als eine Olympiastadt rüberzubringen.

Sie meinen, eine Marke muss her?

Man muss die Region als Olympiastadt identifizieren können. Die Aufgabe wird sein, eine solche überzeugende Marke zu kreieren. Das ist eine echte Herausforderung für kluge Leute. Vielleicht kann man auch an die Erfahrungen von München 1972 anknüpfen. Damals sind im Vorfeld der Wahl die Organisatoren mit Athleten im Ausland unterwegs gewesen und haben allen erklärt, wo und was München ist. Anschließend hat es jeder gewusst, der es vorher noch nicht kannte.