Verzweifelter Angriff

Aly Song / Reuters Von US-Präsident Trump ins Visier genommen: Alipay und sieben weitere chinesische Firmen sollen vom US-Markt verdrängt werden

Zwei Wochen vor seinem Abgang aus dem Weißen Haus startet US-Präsident Donald Trump zum wiederholten Male einen Angriff auf chinesische Firmen. Obwohl seine Attacken gegen die Videoplattform Tik Tok in der Vergangenheit erfolglos blieben, will er nun versuchen, acht andere Anwendungen aus der Volksrepublik vom US-Markt zu verdrängen, darunter die Bezahldienste Alipay und We Chat Pay. So untersagte Trump am Dienstag per Erlass Geschäfte mit den Apps – allerdings mit dem üblichen Aufschub von 45 Tagen. Da er ab dem 20. Januar mit der Amtseinführung seines Nachfolgers Joseph Biden nicht mehr Präsident sein wird, wird es der neuen Regierung zufallen, die Order auszuführen oder aufzuheben.

Begründet wurde das Vorgehen gegen die Apps mit der Befürchtung, dass China die über sie erhaltenen Daten von US-amerikanischen Bürgern und Unternehmen missbrauchen könne. Trump habe das Handelsministerium auch angewiesen, weitere potentiell gefährliche Plattformen ausfindig zu machen, sagte ein Regierungsmitarbeiter in der Nacht zum Mittwoch. Private Informationen von den Geräten könnten in Datenbanken zur »globalen Unterdrückung« fließen, warnte er. Trump kämpfe gegen »digitalen Totalitarismus«, so der offizielle Sprech.

Ob diese erneute Offensive gegen chinesische Unternehmen erfolgreich sein wird, ist ungewiss. Schon seit dem Sommer versucht Washington, durch Verbote einen Verkauf zumindest des US-Geschäfts von Tik Tok an Unternehmen aus den Vereinigten Staaten zu erzwingen. Doch erst torpedierte die chinesische Regierung die Gespräche mit Verkaufsbeschränkungen für die entsprechende Software. Und dann befanden auch US-Richter, dass Trumps Regierung keine ausreichende rechtliche Grundlage für ihr Vorgehen gehabt habe. Die Tik-Tok-Verbote liegen deshalb auf Eis. Zudem stoppte ein US-Gericht Trumps Versuch, die Nachrichtenplattform We Chat in den USA zu verbieten.

Und auch die New Yorker Börse hat jüngst ihre Pläne aufgegeben, drei chinesische Telekommunikationsunternehmen nicht mehr zu listen. Die Entscheidung, China Telecom, China Mobile und China Unicom doch weiter für den Börsenhandel zuzulassen, sei nach Konsultationen mit den Regulierungsbehörden erfolgt, teilte die New York Stock Exchange (NYSE) am Montag mit. Näher begründete die Börse die Entscheidung nicht. Die Regierung in Beijing hatte die Pläne zum Entzug der Börsennotierung der chinesischen Firmen zuvor kritisiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die NYSE hatte erst Ende vergangener Woche angekündigt, die Notierung der drei chinesischen Unternehmen beenden zu wollen. Sie hatte dies mit einer Verordnung der scheidenden Regierung vom November begründet, durch die Investitionen in Firmen mit Verbindungen zum chinesischen Militär und Sicherheitsapparat verboten werden. Die Verordnung soll am 11. Januar in Kraft treten. (AFP/dpa/jW)