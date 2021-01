Söder ante portas

Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa Inszenierung am Alexanderplatz: Alexander Dobrindt und Markus Söder am Mittwoch in Berlin

Auf seiner Internetseite verkündet das Kloster Seeon aktuell eine Betriebsruhe. So muss die CSU-Landesgruppe im Bundestag in diesem Jahr auf das malerische Ambiente der früheren Benediktinerabtei am oberbayerischen Chiemsee verzichten. Ihre traditionelle zweitägige Winterklausur begann am Mittwoch wegen der Coronapandemie nicht wie seit 2017 in Seeon, sondern in einer Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz und teilweise per Internetkonferenz. Das Treffen dient der Positionsbestimmung vor der Bundestagswahl im September. Zum Auftakt hielt Parteichef Markus Söder eine Grundsatzrede. Auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und der lettische Ministerpräsident Krisjanis Karins sprachen vor den CSU-Bundestagsabgeordneten. Für diesen Donnerstag wurden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesbankpräsident Jens Weidmann erwartet.

Den Anspruch der Partei, fürs ganze Land mitzudenken, machte die CSU-Landesgruppe auf ihrem Internetauftritt deutlich. Dort wurde die Klausur mit dem vollmundigen Slogan »Chancen schaffen, Richtung geben – für ein starkes Deutschland nach Corona« beworben. In Umfragen genießt die Partei seit Monaten in der Coronakrise bundesweiten Zuspruch. Dürften die deutschen Wähler den Nachfolger von Merkel direkt bestimmen, so könnte sich Söder Hoffnungen machen.

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt moderierte gleich zum Start der Klausur Söders Liebeswerben in Richtung Bündnis 90/Die Grünen. Der hatte kurz vor dem Jahreswechsel eine »schwarz-grüne« Koalition im Bund als »für viele attraktiv« bezeichnet. Dobrindt erklärte am Mittwoch, das Land stehe vor einer Richtungswahl. Es gehe darum, ob eine Koalition unter Führung der Union regiere oder ob es eine »linke Mehrheit« gebe. Er habe »keine romantischen Gefühle gegenüber den Grünen entwickelt«. Wer Schulden mit Wachstum, Verbote mit Fortschritt und offene Grenzen mit Weltoffenheit verwechsele, sei »kein natürlicher Partner der Unionsparteien«, sondern der »politische Wettbewerber«.

Was die Kür des gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der CDU angeht, rechnet Dobrindt mit einer Entscheidung in der Zeit nach Ostern. Nach der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden, die für den 16. Januar vorgesehen ist, würden sich die Unionsparteien darüber unterhalten, »wie sich die Frage der Kanzlerkandidatur auflösen lasse«, sagte der CSU-Politiker. Er rate dazu, »dass man dem Hang zur Eile widersteht und dass man da Mut zur Sorgfalt hat«.

Bei der Winterklausur wollen die CSU-Bundestagsabgeordneten über Beschlusspapiere zu sechs Themenbereichen beraten, aus denen das ZDF und die Süddeutsche Zeitung am Mittwoch zitierten. Aus den Forderungen etwa in der Wirtschafts- und der Innenpolitik wird deutlich, dass es mit der von Söder verkündeten Modernisierung der Partei nicht weit her ist. So werden »wirksame Steuerentlastungen für Unternehmen« oder die »Fußfessel und Sicherungsverwahrung für Gefährder« gefordert. Eine Lanze bricht die CSU für die Bundespolizei, deren Einheiten von linken Demonstranten teilweise für ihre Brutalität gefürchtet sind. Dobrindt forderte am Mittwoch gegenüber dpa, dass Bundespolizisten, die in »besonders herausfordernden Einsätzen stehen«, eine Extrazulage erhalten.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sprach bei der Klausur über die Lage in Afghanistan. Das wichtigste sei derzeit aus dessen Sicht: sicherstellen, dass das Land »nicht wieder ein Rückzugsgebiet von Terroristen wird«. Bedingung für eine Friedenslösung mit den Taliban sei es, dass diese alle Verbindungen zu Terrorgruppen abbrächen. Die Kriegsallianz stehe vor der Entscheidung, ob der Einsatz in dem Land beendet oder weitergeführt werde. Stoltenberg sprach von einem Dilemma. Bei einer Entscheidung für einen Abzug sei es möglich, dass »Errungenschaften« des Einsatzes wieder verlorengehen. Dobrindt bekannte sich zur Übereinkunft der NATO-Mitgliedstaaten von 2014, ihre Rüstungsausgaben auf etwa zwei Prozent des Bruttosozialprodukts anzuheben. Auch zur Bewaffnung von Drohnen bekannte sich der CSU-Landesgruppenchef.

Unterdessen hat Söder in seiner Funktion als bayerischer Ministerpräsident die bisherige Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) abgesetzt. Ihr Amt übernimmt der bisherige Staatssekretär und Leiter der Corona-Taskforce Klaus Holetschek (CSU). Huml, selbst Medizinerin, hatte in der Bekämpfung der Coronapandemie eine unglückliche Figur gemacht. Erste Rücktrittsforderungen hatte es bereits im August gegeben, als es zu einer schweren Panne bei den von Söder propagierten Coronatests für Reiserückkehrer gekommen war.