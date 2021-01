Staatsschulden steigen

imago images/JeanMW Demonstranten wollen nicht für die Krise zahlen (Berlin, 30.12.2020)

Die Coronakrise belastet die öffentlichen Haushalte und hat in den ersten drei Quartalen 2020 ein deutliches Finanzierungsdefizit verursacht. Während die Ausgaben um 11,6 Prozent auf 1.231,5 Milliarden Euro stiegen, gingen die Einnahmen um 4,3 Prozent auf 1.074,4 Milliarden Euro zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Lücke führt demnach zu einem kassenmäßigen Defizit von 157,1 Milliarden Euro. »Die gestiegenen Ausgaben des öffentlichen Gesamthaushalts lassen sich hauptsächlich durch die höheren Zuweisungen und Zuschüsse infolge der Coronapandemie erklären«, erklärten die Statistiker. Allein der Bund und seine Extrahaushalte zahlten demnach in den ersten drei Quartalen rund 48,3 Milliarden Euro (plus 24 Prozent) mehr Zuweisungen, Zuschüsse sowie Schuldendiensthilfen als im Vorjahreszeitraum. Darin seien Soforthilfen an Unternehmen ebenso enthalten wie beispielsweise Unterstützungen für Krankenhäuser. Der Grund für den Einnahmerückgang liegt den Angaben zufolge in den geringeren Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.

Jahrelang wurde von neoliberalen Ökonomen das Bild verbreitet, dass die Staatsschulden das größte Problem unserer Zeit seien. Jetzt ist alles anders. Im Zuge der Krise stehen ganze Branchen vor dem Aus, und Millionen Arbeitsplätze sind in Gefahr. Deshalb sollte sich der Staat mit erhöhten Ausgaben gegen die Krise stemmen. Der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo), Clemens Fuest, hatte dem Deutschlandfunk am 22. Dezember gesagt: »Erst mal nicht zu viele Gedanken über die Schulden machen.«

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochausgabe): »Es ist unehrlich von manchen in der Politik zu behaupten, man könne wie nach der Finanzkrise einfach wieder aus den Schulden herauswachsen.« In den kommenden zehn Jahren werde die Beschäftigung wegen des demographischen Wandels sinken. Gleichzeitig müssten die Pandemieschulden abgezahlt und Milliarden in die Digitalisierung und den Klimaschutz investiert werden. »Dieser Spagat wird nicht ohne Steuererhöhungen gelingen«, so Fratzscher.