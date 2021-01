Keine Hoffnung

Gorm Kallestad / NTB

Eine Woche nach dem Erdrutsch im Süden Norwegens, bei dem mindestens sieben Menschen starben, haben die Rettungskräfte die Hoffnung auf die Bergung weiterer Überlebender aufgegeben. Drei Personen galten auch am Mittwoch nach dem Unglück in dem Ort Ask, rund 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Oslo, weiter als vermisst. Zu dem großen Erdrutsch in der Kommune Gjerdrum war es am frühen Morgen des 30. Dezembers gekommen. Er hatte sich in der kleinen Gemeinde in Länge und Breite auf mehrere hundert Meter ausgedehnt und mehrere Häuser zerstört. (dpa/jW)