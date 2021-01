Oberhof. Wegen des Ansturms von Ausflüglern auf den Thüringer Wintersportort Oberhof will Bürgermeister Thomas Schulz die Stadt kurz vor Beginn des Biathlonweltcups am Freitag weitgehend abriegeln. »Es sollen nur noch Leute Zugang haben, die hier wohnen oder arbeiten oder ein berechtigtes Interesse daran haben«, sagte Schulz am Montag. Er habe dies dem Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) unterbreitet. (dpa/jW)