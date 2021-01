Die verdammten 30 Prozent

imago images/Gonzales Photo Dabei sein ist alles: Der dänische Handballstar Mikkel Hansen hätte es lieber ohne Publikum. Tja

Die Handballweltmeisterschaft in Ägypten sorgt weiterhin für Streit. Am Montag hatte der Aufsichtsratschef des HC Erlangen, Carsten Bissel, in der Süddeutschen Zeitung scharfe Kritik am Coronakonzept des Turniers geäußert und Folgen für die Spieler befürchtet. »Die angebliche Blase in Kairo ist ein Witz«, sagte Bissel. »Man hat das Gefühl, dass die Veranstalter in Ägypten gar nicht an einem echten Hygienekonzept interessiert sind. Sie werden sogar Zuschauer zulassen, welch ein Wahnsinn.« Ägypten plant, bis zu 30 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität zuzulassen.

Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) hat für diese Kritik am Hygienekonzept der Handball-WM in Ägypten jedoch kein Verständnis. »Ich denke immer wieder: Ich weiß nicht, woher wir die Arroganz nehmen, dass wir das alles besser können als andere Länder«, sagte der 52jährige im RBB-Interview. »Damit tue ich mich sehr schwer. Ich finde das sehr hart, so etwas ständig zu behaupten.«

Hanning blickt der WM vom 13. bis 31. Januar dagegen entspannt entgegen. Er wird am kommenden Dienstag gemeinsam mit der Mannschaft nach Kairo fliegen. »Ich bin sehr positiv gestimmt auf das, was kommen wird. Sollten wir feststellen, dass es so nicht funktioniert, haben wir immer noch die Möglichkeit, zu reagieren«, sagte er.

Unterdessen hat der dänische Handballstar Mikkel Hansen vorübergehend für Verwirrung über seine Teilnahme an der WM gesorgt. Aus seinen am Montag von der Zeitung Jyllands-Posten veröffentlichten Aussagen war zunächst hervorgegangen, dass der mehrmalige Welthandballer wenige Tage vor dem Turnier erwägt, für die Weltmeisterschaft abzusagen – Grund dafür waren demnach die Pläne von Veranstalter Ägypten, Zuschauer bei dem Turnier zuzulassen. Am Abend stellte die Zeitung jedoch klar: Das Interview sei bereits vor Weihnachten gemacht worden, mittlerweile hätte sich Hansens Haltung geändert. Man bedauere den Fehler.

Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen stellte am Montag klar, dass sein Superstar in Ägypten dabeisein werde. Er habe nach dem Training mit Hansen darüber gesprochen, sagte der Coach des WM-Titelverteidigers der Zeitung Ekstra Bladet. Hansen habe Überlegungen angestellt – und sich entschlossen, dabei zu sein. Man stecke mitten in den WM-Vorbereitungen. Jacobsen räumte zwar auch ein, Hansen und die meisten anderen im Team seien sich einig, dass die WM ohne Zuschauer stattfinden sollte. »Das liegt aber einfach nicht in unseren Händen«, so Jacobsen.