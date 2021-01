Präventive Ausforschung

imago images / Jannis Große Anzeichen für »militanten Linksextremismus«?: Demonstration der Gruppe »Antifa Altona Ost« am 1. Mai 2019 in Hamburg

Die Hamburger Sozialbehörde fragt seit einigen Jahren bei Jugendeinrichtungen nach, ob Besucherinnen und Besucher Anzeichen einer neonazistischen oder islamistischen Gesinnung aufweisen. Im vergangenen Jahr wollte die Behörde erstmals auch wissen, ob junge Menschen mit »linksradikaler Ausrichtung« in den Jugendtreffs verkehren. Wie die Tageszeitung am Sonntag online berichtete, ist nun für den 3. Februar eine online ausgerichtete Fachveranstaltung unter dem Titel »Linke Militanz – Bedarfe und Möglichkeiten der OKJA« geplant, auf der die Ergebnisse der jüngsten Befragung diskutiert werden sollen.

Die »offene Kinder- und Jugendarbeit« (OKJA) umfasst laut Bericht rund 150 Treffs und Klubs sowie andere Orte, an denen Sozialarbeiter den Heranwachsenden zur Seite stehen. »Mich haben diese Fragebögen aufgeregt. Wir beantworten die nicht«, sagte einer von ihnen dem Blatt. Es liege ihm fern, die Jugendlichen auf diese Weise auszuforschen. Laut Tageszeitung wird detailliert abgefragt, ob in einer Einrichtung der OKJA oder im Umfeld in Form von Symbolen bzw. Infomaterial »missioniert« werde oder wie häufig Besuchende mittels Bekleidung, Verhalten, Auftreten oder Erscheinungsbild einer der im Fragebogen aufgelisteten »extremistischen« Ausrichtungen zuzuordnen sind. Dem Bericht zufolge wird das Ergebnis der Erhebung der Hamburger Innenbehörde sowie dem Landesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt.

Am Montag erklärte die Sozialbehörde per Kurzbotschaftendienst Twitter, jene Befragungen zu »Erscheinungsformen extremer Einstellungen« würden im Rahmen einer »Doppelstrategie mit Maßnahmen zur Vorbeugung und Bekämpfung von linker Militanz sowie nicht politisch motivierter Gewalttaten von Jugendlichen und Jungerwachsenen innerhalb von Protestgeschehen« erfolgen. Diese Doppelstrategie hatte der Hamburger Senat nach den Eskalationen im Jahr 2017 um den damaligen G-20-Gipfel beschlossen und darüber in einer Mitteilung vom 17. Dezember 2019 informiert.

Zweck der Erhebung sei laut Sozialbehörde, herauszufinden, »ob und wenn ja mit welchen Fällen von Radikalisierung« oder »sonstigen extremen Einstellungen« die Fachkräfte im Umfeld bzw. innerhalb von Einrichtungen konfrontiert sind und welche »Unterstützungsbedarfe« sie und betroffene junge Menschen haben. Die Beantwortung der Fragebögen sei freiwillig, erklärte Sozialbehördensprecher Martin Helfrich gegenüber der Tageszeitung. Die erhobenen Namen der Einrichtungen würden anonymisiert, »nur für Rückfragen des zuständigen Bezirksamtes« verwendet und laut Bericht »dann gelöscht«. (jW)