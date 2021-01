Nachschlag: Mehr Tempo unerwünscht

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Begehrtes Fläschchen: Biontech-Pfizer-Impfstoff

Dass Jens Spahns grandioser Impfplan gegen Covid-19, freundlich ausgedrückt, etwas unausgereift daherkommt, ist spätestens seit dieser Woche klar. Durchschnittlich wurde bis Montag lediglich 3,2 von 1.000 Einwohnern die erste von zwei Spritzen verpasst. Da wird es noch eine Weile dauern bis zur »Herdenimmunität«, und der nächste Lockdown kommt bestimmt. Wer Anrecht auf die Impfung hat, ist festgelegt. Hausärzte, oft mit Infizierten in Kontakt, sind zunächst außen vor, kommen erst in der zweiten Phase der Kampagne dran. Und selbst das Angebot niedergelassener Mediziner aus Sachsen, in ihren Praxen beim Impfen zu helfen, schlägt das Sozialministerium im Freistaat aus. »Meine Milchmädchenrechnung ist, wenn 1.000 Hausarztpraxen in Sachsen in einer Woche 25 Patienten impfen könnten, dann wären wir in einer Woche bei 25.000 Impfdosen, die wir verimpft haben«, sagt Klaus Lorenzen vom Hausärzteverband. Chance verpufft, nach einer Woche ist der Freistaat bisher nur bei knapp 5.000. (mme)