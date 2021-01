Zeitzeugin

Renate Lasker-Harpprecht ist tot. Die Autorin und Journalistin starb 96jährig im französischen La Croix-Valmer. Das bestätigte die Familie am Montag. Lasker-Harpprecht wurde 1924 in eine jüdische Familie in Breslau geboren. Ihre Eltern wurde 1942 von den Nazis ermordet, im Jahr darauf wurde auch sie mit ihrer Schwester Anita ins KZ Auschwitz und später nach Bergen-Belsen deportiert. Nach der Befreiung begann sie eine Karriere als Journalistin, sie arbeitete zunächst für die BBC, dann für den WDR und das ZDF. 2016 erhielt sie den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums Berlin. (jW)