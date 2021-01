Joachim Geserick

Weniger ist manchmal mehr, vielleicht auch für die Ausstellung der Gruppe Tendenzen auf der diesjährigen Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz (RLK). Denn während Interessierte in den vergangenen Jahren nach Berlin kommen mussten, um die Bilder der progressiven Künstlergruppe zu sehen, reicht es heuer, den Livestream einzuschalten: Gleich zum Konferenzauftakt am Sonnabend (10.30 Uhr) steht die Ausstellung im Mittelpunkt. Soviel Aufmerksamkeit erhält insbesondere politische Kunst im Shutdown selten. Schon zum achten Mal in Folge ist die Gruppe bei der RLK mit von der Partie. Das diesjährige Ausstellungsmotto »Sozialismus oder Barbarei« nach dem berühmten Luxemburg-Wort könnte im Hinblick auf die Pandemie nicht aktueller sein. Während die sozialistischen Länder dank ihrer guten Gesundheitssysteme Covid-19 im Griff haben, überbieten sich die kapitalistischen Staaten des globalen Westens im Missmanagement. Dass daraus neue Kriegsgefahr erwächst, behandelt Joachim Geserick in seiner Adaption von Pablo Picassos Jahrhundertgemälde »Guernica« mit dem dieser 1937 den faschistischen Terror im Spanischen Krieg anprangerte. Geserick hatte sein Bild bereits im vergangenen Jahr ausstellen wollen, konnte es aber wegen einer Sehnenscheidenentzündung nicht rechtzeitig fertigstellen. Dass es 2021 fast noch aktueller sein würde, konnte er nicht ahnen. (jW)