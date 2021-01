Ambitionierter Plan

REUTERS/Omar Sanadiki Das Recht auf eine Wohnung ist in Syrien geschützt: Baustelle in Aleppo (7.2.2018)

Seit mehr als 20 Jahren plant Syrien, illegal gebaute Häuser und Wohnviertel rund um die großen Städte zu beseitigen und für die dort lebenden Menschen neue Wohnungen zu bauen. Ausländische Regierungskritiker werfen den Verantwortlichen vor, die Menschen aus ihren Häusern vertreiben zu wollen.

In Aleppo gibt es 23 »illegale« oder »wilde« Wohnsiedlungen, sagt Maad Mdlesi gegenüber junge Welt Ende Dezember in Aleppo. Zwei dieser Gebiete, Al-Haidarija und Tel Al-Saraser, wurden auf Land gebaut, das dem Stadtrat von Aleppo gehört. »Die Gebäude dort wurden während des Krieges beschädigt, auch die Kanalisation und die Frischwasserleitungen, weil dort Tunnel gegraben wurden«, erklärt Mdlesi. »Viele Gebäude sind eingestürzt, weil sie kein ordentliches Fundament hatten.«

Mdlesi ist die Last seines Amtes anzusehen. Seit zwei Jahren ist er Vorsitzender des Stadtrates von Aleppo und hat für viele Probleme eine Lösung zu finden. Der in München ausgebildete Ingenieur spricht fließend Deutsch. »Wir sind gewählt, um unsere Bevölkerung vor solchen Lebensbedingungen zu schützen«, sagt Mdlesi. »Jeder kann sagen, was er will, aber die Wahrheit ist anders als das, was man im Ausland über uns sagt. Sehen Sie sich Al-Haidarija selbst an.«

Der illegal gebaute Ortsteil im Osten von Aleppo liegt etwa acht Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Umgeben von Wohnsiedlungen, die auch am Rande einer europäischen Kleinstadt stehen könnten, ist Haidarija ein Labyrinth von unverputzten, teilweise zerstörten Gebäuden, die kreuz und quer, in- und übereinander gebaut sind.

Vor 30, 40 Jahren seien die Menschen aus dem Umland nach Aleppo gekommen, auf der Suche nach Arbeit, sagt »Abu Masen«, ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der im Auftrag des Stadtrates von Aleppo in elf Stadtteilen für Ordnung und Sicherheit zuständig ist, das heißt für Reparaturen aller Art auf Straßen, in Parks und Wohngebieten. Obwohl er jW ganz offiziell im Auftrag von Mdlesi Auskunft gibt, möchte »Abu Masen«, das heißt »Vater von Masen«, seinen Namen nicht preisgeben. »Wir kümmern uns um die Müllabfuhr, reparieren Lampen und sorgen für Notbeleuchtung, wenn der Strom ausfällt. Dazu kommen die Abwasser- und Wassersysteme und auch nicht erlaubte Baumaßnahmen«, berichtet der Mann aus seinem Alltag.

An der 40. Straße, der Scharia Arbaain, beginnt »Abu Masen« mit seinen Erklärungen: »Rechts der Straße sehen Sie den Ortsteil Masaken Schababi, links der Straße liegt Al-Haidarija. Hinter uns liegt Hanano«. Unter den Straßen, die um und durch Haidarija führen, wurden im vergangenen Jahr alle notwendigen Leitungen für Strom, Internet, Telefon, Gas, Wasser, Abwasser verlegt, »die Infrastruktur für Wohnviertel«, erklärt er. Etwa 10.000 Gebäude stünden in Haidarija, fährt er fort. Doch es lebten dort nur noch sehr wenige Menschen.

»Die Menschen waren arm, also haben sie einfach selber angefangen zu bauen, ohne sich um irgendwelche Vorschriften oder Baustandards zu kümmern«, erklärt »Abu Masen«. Der Stadtrat schritt nicht ein, weil das Recht auf eine Wohnung in Syrien geschützt ist. Nach und nach wurde das Viertel mit Strom und Wasser versorgt, auch eine staatliche Schule wurde gebaut.

Vor etwa 20 Jahren teilte die Stadtverwaltung den Bewohnern mit, dass die Häuser einer modernen Wohnsiedlung »mit Schulen, Klinik, Parks und Kindergärten« weichen müssten. Die Pläne waren fertig, das Projekt sollte beginnen, doch »am 21. Juli 2012 tauchte die Freie Syrische Armee hier auf«, erinnert sich »Abu Masen«. »Dann kam die Nusra-Front. Erst im November 2016 wurde Haidarija befreit.«

Das Viertel der Armen liegt auf einem Hügel oberhalb von Masaken Schababi und Hanano. Militärstrategisch war Al-Haidarija für die bewaffneten Gruppen ein wichtiger Ort, um ihr erklärtes Ziel, ins Zentrum von Aleppo vorzurücken, zu erreichen. Bei den Kämpfen zwischen 2012 und 2016 seien viele Häuser beschädigt worden. Heute sind sie instabil und unbewohnbar, bestätigt »Abu Masen« das, was auch der Stadtratsvorsitzende Mdlesi zuvor im Interview gesagt hatte. »Die Leute werden gebeten, in bereitgestellte Wohnungen in Hanano zu ziehen. Dann folgen Abriss und Neubau in drei Schritten. Alle Bewohner sind registriert und haben das Recht auf eine Wohnung im neuen Haidarija.«