imago images/JeanMW Demonstration für die Enteignung der Krisengewinner (Berlin, 30.12.2020)

Bund und Länder haben sich angesichts der weiter hohen Coronainfektionszahlen auf eine Verlängerung des Shutdowns bis zum 31. Januar verständigt. Das erfuhr die dpa am Dienstag von Teilnehmern der Beratungen. Eine offizielle Bestätigung lag bis jW-Redaktionsschluss nicht vor. Die Maßnahmen waren bisher bis zum 10. Januar befristet.

Zudem haben sich Bund und Länder demnach darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Coronainfektionszahlen der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt werden soll. Gelten soll dies für Kreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Erweiterung der bestehenden Beschlüsse wurde auch über eine Begrenzung privater Zusammenkünfte diskutiert. Demnach sollen sich die Angehörigen eines Hausstandes mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person treffen dürfen.

Begründet werden die Verschärfungen der Schutzmaßnahmen mit Sorgen aufgrund mutierter Coronaviren. Gemeinsames Ziel sei es, »den Eintrag und die Verbreitung von Virusvarianten mit eventuell ungünstigeren Eigenschaften möglichst weitgehend zu begrenzen«, heißt es in der Beschlussvorlage für das Spitzentreffen, die AFP am Nachmittag vorlag.

Vor Beginn der Gespräche riefen die Kommunen bereits zu einem bundesweit einheitlichen Vorgehen auf, damit der Erfolg des Shutdowns nicht verspielt werde. Bund und Länder sollten eine »langfristige, transparente Strategie« für Schulen, Wirtschaft und Kultur beschließen, sagte der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager, der Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag.

Unterdessen haben Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine engere Zusammenarbeit in der Coronapandemie gesprochen. Bei dem Telefonat beider Politiker sei es um mögliche Perspektiven für die gemeinsame Herstellung von Impfstoffen gegangen, teilte der Kreml am Dienstag in Moskau mit. Die Gesundheitsministerien beider Länder sollten die Gespräche dazu fortsetzen, hieß es. (dpa/AFP/jW)