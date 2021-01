Stichwahl in Georgia um Senatssitze

Mike Segar / Reuters Viele wählten vorab per Brief oder persönlich, andere standen am Dienstag wie hier in Marietta an, um ihre Stimme abzugeben

Im US-Bundesstaat Georgia haben am Dienstag die Stichwahlen um zwei Sitze im US-Senat stattgefunden. Deren Ergebnis wird darüber entscheiden, ob die Republikaner ihre Mehrheit verteidigen können oder ob die Demokraten neben dem Repräsentantenhaus künftig auch die andere Kongresskammer dominieren werden. Bei der ersten Wahl am 3. November hatte keiner der Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht.

Die Demokraten Jonathan Ossoff und Raphael Warnock fordern die republikanischen Amtsinhaber David Perdue und Kelly Loeffler heraus. Um eine knappe Mehrheit im Senat zu behalten, reicht den Republikanern ein einziger Sieg. Die Herausforderer müssten sich beide durchsetzen, damit es eine Pattsituation mit 50 zu 50 Stimmen in der Kammer gibt. Diese könnte dann von Amts wegen von der künftigen Vizepräsidentin Kamala Harris zugunsten der Demokraten aufgelöst werden.

Die Wahllokale sollten um 19 Uhr (Ortszeit) schließen, unklar blieb, wann es belastbare Ergebnisse geben wird. Nach Statistiken des »Elections Project« hatten rund drei Millionen der etwa 7,2 Millionen in Georgia registrierten Wähler bereits zuvor ihre Stimmzettel per Brief oder persönlich im Wahllokal abgegeben. In Umfragen lagen Loeffler und Perdue bis zuletzt nahezu gleichauf mit ihren demokratischen Herausforderern.

Trotz der bevorstehenden Vereidigung von Joseph Biden am 20. Januar will Donald Trump weiterhin an seinem Amt festhalten. »Sie werden das Weiße Haus nicht erobern, wir werden wie der Teufel kämpfen«, sagte er am Montag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Dalton. In seiner Ansprache wiederholte Trump seine unbelegten Wahlbetrugsvorwürfe und rief Abgeordnete und Senatoren dazu auf, an diesem Mittwoch Einspruch gegen die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl aus einzelnen Bundesstaaten im Kongress einzulegen. Am Sonntag war bereits die Aufzeichnung eines Telefongesprächs des Präsidenten mit Bradford Raffensperger veröffentlicht worden, in der Trump den Innenminister Georgias dazu aufrief, 11.780 Stimmen für ihn zu »finden«, damit er den Bundesstaat gewinne. (dpa/jW)