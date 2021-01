Heiße Tage in Rom

imago images/Independent Photo Agency Int. Einkaufen in Pandemiezeiten: Lange Schlangen vor einem Supermarkt im März in Palermo

Der Jurist und parteilose Premier Italiens, Giuseppe Conte, hat im vergangenen Jahr die zahlreichen Versuche der faschistischen Allianz aus Matteo Salvinis Lega, Silvio Berlusconis Forza Italia (FI) und Georgia Melonis Brüder Italiens (FdI), ihn zu stürzen, immer wieder überstanden. Ende des Jahres hatte er auch seine »Mitte-Links«-Regierung aus den Sozialdemokraten des Partito Democratico (PD), der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), der Linkspartei Freie und Gleiche (LeU) und der vom PD abgespaltenen Partei »Lebendiges Italien« (IV) von Expremier Matteo Renzi auf Linie gebracht: Die Koalition stimmte im Dezember dem coronabedingten neuen EU-»Rettungsschirm« (ESM) – genannt »Next Generation EU« – zu. Von den darin vorgesehenen 1,8 Billionen Euro sind 209 Milliarden für Italien vorgesehen.

Aber schon drohen neue Konflikte. Vor dem Hintergrund des Streits, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie auch nach den Feiertagen beibehalten werden sollen, setzte sofort die Auseinandersetzung darüber ein, wie die Zuschüsse und Kredite aus dem EU-»Wiederaufbaufonds« ausgegeben werden sollen. Contes Plan sieht Milliardenausgaben für Umweltschutz und »Nachhaltigkeit« sowie für Digitalisierung und die Kulturbranche vor. Die Beschlüsse dazu will er im Kabinett bis Mittwoch über die Bühne gebracht haben. Für das Gesundheitswesen sind neun Milliarden vorgesehen. Renzi hätte gerne mehr. Insbesondere aber wendet er sich dagegen, dass Conte ein Kontrollgremium namens »Cabina di Regia« einsetzen will, das die Verteilung der EU-Gelder koordinieren soll. Der Premier will es selbst mit zwei weiteren Politikern leiten, Renzis Partei wäre ausgeschlossen.

Die Hauptgefahr aber kommt von der faschistischen Allianz, als deren verdeckte Vorhut, wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am Montag berichtete, der Präsident von Ligurien, Giovanni Toti, Chef des FI-Ablegers »Cambiamo« (Wir verändern) agiert. Bislang hatte er an Contes Seite gestanden, um Berlusconi den Weg zum Eintritt in die Regierung zu ebnen. Nun kündigte er an, seine Partei werde die Regierung bei der Abstimmung über die Nutzung der EU-Gelder »nicht mehr unterstützen«. Das bedeute, so ANSA, dass über das Schicksal Contes »in den kommenden 48 Stunden entschieden« werde.

M5S-Fraktionschef Roberto Fico warnte laut ANSA, eine Regierungskrise in der gegenwärtigen Situation wäre »katastrophal«. Renzi hält derzeit noch an Conte fest, würde aber seine zwei Minister bei einer Abstimmungsniederlage des Premiers aus der Regierung abziehen. Die italienische Nachrichtenagentur spekuliert, dass eine »Expertenregierung« die Amtsgeschäfte übernehmen könnte. Allerdings würde es dann bereits im Juli Neuwahlen geben. Laut ANSA wäre das eine Lösung, »die Conte vielleicht nicht a priori ausschließt«.

Staatspräsident Sergio Mattarella hat unterdessen in seiner Neujahrsansprache am 31. Dezember die Regierung Conte gestützt, indem er die Bedeutung der 209 Milliarden Euro für die Überwindung der Folgen der Coronapandemie hervorhob und an den Ernst der Lage erinnerte: Über zwei Millionen Menschen seien infiziert worden, über 74.000 Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien gravierend. »Arbeitsplätze sind verlorengegangen. Viele Betriebe bangen um ihre Zukunft, viele Menschen haben kein Einkommen«, zitiert ANSA den Staatschef. Wenn Mattarella sich als »Proeuropäer« und vom »Paradigmenwechsel in Europa« – hin zu einer »solidarischen Gemeinschaft« – überzeugt zeigt, soll das wohl auch in Brüssel für Wohlwollen gegenüber Conte sorgen, der den Mangel an Zusammenhalt immer wieder kritisiert hatte.

Nicht zu übersehen ist, dass den Hintergrund der jüngsten Attacken der Rechten gegen die Regierung die für den 11. April anberaumten Wahlen des neuen Präsidenten und des Parlaments im südlichen Kalabrien bilden, wo Salvinis Lega regiert. Sollte sie verlieren, wäre das derzeitige Patt in den Regionen zugunsten von »Mitte-Links« aufgehoben.