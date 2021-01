Debatte über Coronapolitik

Sebastian Gollnow/dpa Bald wieder etwas voller: Schulklassen sollen in Stufen öffnen dürfen (Ditzingen, 4.1.2021)

Viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland müssen sich zur Eindämmung der Coronapandemie voraussichtlich länger als bisher geplant auf Fernunterricht einstellen. Das beschlossen die Kultusminister der Länder am Montag in einer Schaltkonferenz, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin mitteilte. Die Schulschließungen waren von Bund und Ländern Mitte Dezember als Teil des Herunterfahrens des gesamten öffentlichen Lebens ursprünglich bis Ende dieser Woche vereinbart worden.

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs sei ab kommender Woche in Stufen möglich, »sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen«. Zuerst sollen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen eins bis sechs Präsenzunterricht erhalten. Durch eine Halbierung der Klassen solle in einer zweiten Stufe dann ergänzend Wechselunterricht für höhere Klassen ermöglicht werden. Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler soll es demnach erst in Stufe drei geben. Für Abschlussklassen soll aber weiterhin eine Ausnahme von den Beschränkungen gelten.

Die Videokonferenz der Kultusminister sollte vor allem der Vorbereitung erneuter Beratungen der Regierungschefs der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag dienen. Dort soll über die Fortführung der Coronamaßnahmen entschieden werden. Die Mehrheit der Ministerpräsidenten ist für eine Verlängerung bis Ende Januar. Die unionsgeführten Länder hatten sich bereits am Sonntag abend auf diese Linie verständigt, wie die dpa am Montag aus dem Kreis der Ministerpräsidenten erfuhr.

Unterdessen lässt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vom Robert-Koch-Institut prüfen, ob die zweite Coronaimpfung auch in Deutschland zeitlich gestreckt werden kann, um das Präparat mehr Menschen zu verabreichen. Es gehe darum, den zeitlichen Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung weit über die in der Zulassung maximal vorgesehenen 42 Tage hinaus zu verlängern, zitierte AFP aus einem Schreiben des Ministeriums. (AFP/dpa/jW)