Val Müstair. Der Russe Alexander Bolschunow ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat auch das Verfolgungsrennen bei der Tour de Ski der Langläufer gewonnen. Nach seinem Erfolg am Samstag in der klassischen Technik setzte sich der 24jährige nach 15 Kilometern im freien Stil am Sonntag deutlich vor seinem Landsmann Artjom Malzew und Maurice Manificat aus Frankreich durch. (dpa/jW)