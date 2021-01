Vier in Gefahr

imago/ANE Edition Kein Selbstläufer: Nach 125 Jahren braucht Olympia eine Frischekur (Olympische Spiele 1896, Athen)

In der Mathematik geht es präzise zu. Wie im Sport, wenn nicht gerade Noten vergeben werden, etwa bei Eiskunstläufern oder Turnern. Der Athlet beim kleinsten Sportfest wie auf der größten Bühne legt großen Wert darauf, dass Weiten oder Zeiten exakt vermessen werden. Und selbstverständlich ist auch der international bedeutendste Wettkampf genauestens berechnet: Eine Olympiade umfasst nach der griechisch-philologischen Vorlage vier Jahre. Der Begriff bezeichnet die Zeitspanne zwischen zwei olympischen Spielen, genauer: den Zeitraum zwischen der Abschlussveranstaltung samt erlöschender olympischer Flamme und nächster Eröffnungsfeier.

Nach dieser Definition ist es rechnerisch freilich ein Ding der Unmöglichkeit, dass im Jahre ihres 125. Geburtstages, in einem ungeraden Jahr Olympische Spiele stattfinden – oder lässt sich die Zahl 125 mittlerweile sauber durch vier teilen? Und doch soll es just 2021 dieses Phänomen geben: Das relativ runde Jubiläum der ersten neuzeitlichen Spiele 1896 in Athen und Olympische Sommerspiele in Tokio im selben Jahr. Eine Pandemie macht es möglich bzw. erzwingt, was für Baron Pierre de Coubertin als Begründer dieses inzwischen weltumspannenden Ereignisses undenkbar gewesen sein dürfte. Welch ein Coup, den die Mächtigen auf dem Olymp fürs 21. Jahrhundert ausgeheckt haben.

Mithin steht schon zu Beginn dieses neuen Jahres fest, dass es sportlich gesehen ein ganz besonderes, nie dagewesenes sein wird: Olympische Spiele coronabedingt auf ein ungerades Jahr verschoben – und trotzdem weiterhin mit vielen Fragezeichen versehen, ob sie wie geplant vom 23. Juli bis 8. August überhaupt stattfinden können. Werden erstmals in der olympischen Moderne Spiele in Friedenszeiten ausfallen, nachdem sie 1916, 1940 und 1944 dem Krieg zum Opfer gefallen waren?

Immerhin, so lautet der optimistische Ansatz, wurde der olympische Reigen trotz einiger Aussetzer von der ersten Auflage im April 1896 bis in die Gegenwart nicht unterbrochen. Wer hätte ausgangs des 19. Jahrhunderts vorhersagen können, wohin es führen wird, wenn in Anlehnung an antike Vorbilder 241 Athleten aus vierzehn Ländern zu einem neuartigen sportlichen Wettkampfformat zusammenfinden, in dem sie ihre Kräfte in neun Sportarten messen und dabei insgesamt 43 Sieger küren? Starten durften bei der Premiere in Athen übrigens ausschließlich Männer, die Frauen – welch ein Fortschritt gegenüber den Spielen im alten Griechenland – durften immerhin zuschauen. Und wer hätte damals vermuten können, dass an der Veranstaltung desselben Namens 125 Jahre später gut 11.000 Sportlerinnen und Sportler selbst aus entferntesten Gebieten der Welt und von abgelegensten Inseln teilnehmen werden, Männlein und Weiblein erstmals überhaupt in der olympischen Historie zu gleichen Teilen vertreten sind, 339 Disziplinen und 33 Sportarten auf dem Programm stehen und das an Tokio übertragene Ereignis in summa mehr als 12,5 Milliarden Dollar kostet?

Für Coubertin und seine begeisterten Zeitgenossen gewiss unvorstellbare Dimensionen. Eingerechnet werden muss zudem der immer zahlreicher gewordene Tross an Funktionären und Trainern, Medizinern und Apothekern und Masseuren sowie das gewaltige Aufgebot von Medienleuten, die alle vier Jahre ihre große Nähe zum olympischen Sport aufs Neue entdecken, für zwei Wochen. Bis hierher scheint Olympia ein unablässiges Aufwärts, eine Erfolgsgeschichte. Die Idee an der olympischen Wiege wuchs sich zu einem einzigartigen weltumspannenden Ereignis aus, zu einem erstklassigen Produkt zumal, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gehegt und gepflegt. All das Un-, Nicht- oder gar Antiolympische wird hinter einer immer prächtigeren illuminierten Fassade zu verbergen versucht – oder mit dem Hinweis auf die Einzigartigkeit Olympias abgetan. Oder will etwa jemand den Tod der Spiele – wie schon einmal am Ende des vierten Jahrhunderts?

In der Pandemie nun sind die olympischen Sachwalter mit Sitz in ­Lausanne unter ihrem Tauberbischofsheimer Präsidenten Thomas Bach anderweitig mit Grundsätzlichem konfrontiert. Das Problem umfasst weit mehr als die Frage, ob und auf welche Weise es gelingen kann, die verspäteten Spiele im kommenden Sommer abzuhalten. Die aktuellen Unsicherheiten künden wie Vorboten, wenn auch nicht gleich als apokalyptische Dressurreiter des olympischen Weltuntergangs, von künftigen Gefahren. An der Schwelle zum Anthropozän, zum frisch gekürten, dem Quartär nachfolgenden »Erdzeitalter des Menschen«, ist die Ausrichtung Olympischer Spiele mehr und enger denn je mit dem Zustand des Planeten verknüpft. Globale Player wie Weltklima, Naturgewalten oder Gesundheit könnten dauerhaft ein gewichtiges Wörtchen mitreden, ob das IOC die »Jugend der Welt« im gewohnten Turnus zum gemeinsamen friedlichen und fairen Wettkampf zusammenrufen kann.

Ein Selbstläufer wie bisher wird die Olympiade künftig nicht mehr sein. Vielleicht wird die Einladung an die Athleten nur noch dann erfolgen können, wenn Meteorologen, Virologen, Geologen und andere Wissenschaftler zuvor »grünes Licht« gegeben haben. Oder wenn, mit Blick auf einen nicht mehr sehr weit entfernten Wassermangel und die entsprechenden Verteilungskämpfe, beim Ausrichter gerade genügend vom nassen Element vorhanden ist. Auf solch dramatische Veränderungen zu reagieren, wird für die Hüter der Spiele mindestens eine so große Herausforderung sein, wie die olympischen Werte glaubhaft und unbeschadet in die Zukunft zu tragen. »Tokio 2021« muss kein Menetekel sein, aber es ist ein deutliches Warnsignal: Aufgepasst, die Olympiade ist schwer gefährdet. Olympia hoffentlich weniger.