imago/Jürgen Ritter Von hier aus starteten die beiden sowjetischen Piloten Kapustin und Janow am 6. April 1966 in Richtung Köthen

Im April 1966 sollten zwei sowjetische Piloten ein Kampfflugzeug vom Flughafen Finow bei Eberswalde nach Köthen in Sachsen-Anhalt überführen. Über Westberlin versagte der Antrieb. Statt sich mit dem Schleudersitz zu retten und zu riskieren, dass die Maschine in ein Wohngebiet stürzte, steuerten die beiden Offiziere Boris Kapustin und Juri Janow die Maschine in den Stößensee bei Spandau, wobei sie selbst ums Leben kamen. »Über die seither vergangenen Jahrzehnte geblieben ist die Anerkennung der Leistungen der Flieger, die Pflege der Freundschaft zu ihren Familien. Geblieben sind auch die jährlichen Gedenkfeiern gemeinsam mit den Familien in Rostow am Don und anderswo«, berichtete 50 Jahre später der Rotfuchs. Doch der Deutschlandfunk mag sich damit nicht anfreunden und lässt Russland-Expertin Gesine Dornblüth die Geschichte aufarbeiten. Im Westen interessiere sich niemand mehr für diese Episode, heißt es am Schluss ihrer Reportage »Die verhinderten Helden«. Dabei soll es wohl bleiben. (jt)