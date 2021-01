Im Paradies

Zum 700. Todestag des italienischen Nationaldichters Dante Alighieri (1265–1321) zeigen die Uffizien in Florenz einen besonderen Schatz: Seit Freitag sind die Illustrationen zu seinem zentralen Werk »Die Göttliche Komödie« im Internet zu sehen, die der Maler Federico Zuccari Ende des 16. Jahrhunderts angefertigt hat. Betrachter können sich in der Onlineschau durch Dutzende von Darstellungen zu dem Versepos klicken. Dazu gibt es Erläuterungen in Italienisch, englische Texte sollen folgen. (dpa/jW)