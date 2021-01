Eine Premiere

Das Bayerische Staatsballett präsentiert am Montag (20.15 Uhr) seine erste Onlinepremiere. Der Dreiteiler »Paradigma« sollte ursprünglich Anfang November vor Publikum aufgeführt, dann Anfang Dezember als Livepremiere aus dem leeren Nationaltheater gestreamt werden. Wegen des neuerlichen Shutdowns war aber selbst das nicht mehr möglich. Die daraufhin auf den 4. Januar verschobene Onlinepremiere ist deshalb eine Aufzeichnung vom 18. Dezember. Der Dreiteiler »Paradigma« präsentiert »With a Chance of Rain« von Liam Scarlett, »Bed­room Folk« von Sharon Eyal sowie die Wiederaufnahme von Russell Maliphants »Broken Fall«. Die Aufzeichnung ist am »Premierentag« kostenlos, im Anschluss daran einen Monat lang kostenpflichtig auf staatsoper.tv abrufbar. (dpa/jW)