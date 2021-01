Gigantischer Wirtschaftskrimi

Daniel Bockwoldt/dpa Leuchtreklame: Freundliches Fahndungsporträt eines Schlüsselspielers im Skandal (Hamburg, 13.8.2020)

Ein Dax-Konzern, Ernst and Young (EY), die Geheimdienste, Olaf Scholz und das Kanzleramt: Der Wirecard-Skandal hat alles, was es zu einem ganz großen Wirtschaftskrimi braucht. Seit es im Juni zu einer großangelegten Razzia in den Geschäftsräumen des Konzerns in Aschheim bei München kam, werden immer neue Details über die kriminellen Machenschaften der Führungsriege bekannt.

Dabei wurde der Zahlungsdienstleister erst im September 2018 in den Deutschen Aktienindex (Dax) aufgenommen und dort als neuer Star gefeiert. Zwei Jahre später folgte die Pleite. Zuvor waren mindestens 1,9 Milliarden Euro aus dem Nichts erschaffen worden, um Investoren von der Solvenz des Unternehmens zu überzeugen. Die Insolvenz ist längst offiziell, und die veräppelten Anleger gucken in die Röhre beziehungsweise überfluten die Verantwortlichen mit Klagen.

Über Unregelmäßigkeiten bei den Jahreszahlen wurde in der Wirtschaftspresse allerdings schon seit 2017 berichtet. Insbesondere die Financial Times publizierte immer wieder Hinweise auf systematischen Betrug. Als sich die Verdachtsmomente im Frühjahr 2020 verdichteten, sind auch Spekulanten aufgesprungen, deckten weitere Unregelmäßigkeiten auf und wetteten in großem Stil auf den Verfall des Wirecard-Aktienkurses. Im Sommer folgte der Crash: Lag der Kurs am 17. Juni bei 104,04 Euro, waren es Anfang Juli noch 2,36 Euro. In der Vorweihnachtszeit war die Wirecard-Aktie für unschlagbare 39 Cent zu haben.

Offenbar war die Bilanzfälschung systematisch und über mehrere Jahre betrieben worden. Dabei müssen die Jahresabschlüsse der großen Aktiengesellschaften von Wirtschaftsprüfern untersucht und abgesegnet werden. Im Fall von Wirecard ist dafür seit eh und je die berüchtigte Kanzlei EY zuständig, eine der vier großen Beratungsgesellschaften, die den globalen Markt für Wirtschaftsprüfungen unter sich aufgeteilt haben. Mehr und mehr rückte die Rolle der Prüfer in den vergangenen Monaten in den Fokus. Und offenbar wurde zwischen 2016 und 2018 das Vorhandensein der umfangreichen Guthaben in Südostasien nicht ordnungsgemäß kontrolliert. Dort waren auch die 1,9 Milliarden Euro verbucht, die nach heutigem Kenntnisstand schlicht nicht existieren. Für die Bestätigung des Geschäftsberichts gaben sich die Prüfer mit Kopien oder Screenshots zufrieden.

Versagen der Behörden

Wie tief EY in die Machenschaften verstrickt war, ist Bestandteil der erst angelaufenen Aufarbeitung des Kriminalstücks. Mindestens wurde bei den Prüfungen geschlampt, in einem kaum vorstellbaren Ausmaß wohlgemerkt. Erstmals ihr Siegel verweigert hatten die EY-Leute dem Geschäftsbericht 2019, als die Unregelmäßigkeiten längst Bestandteil der öffentlichen Debatte waren.

Im Oktober 2019 hatte Wirecard mit der KPMG eine weitere große Prüfgesellschaft mit einem Sondergutachten beauftragt. Zwar konnte das Management den Aktienkurs zeitweise mit der Behauptung stützen, der noch nicht veröffentlichte Bericht falle positiv aus. Doch mit der Publikation wurden im April 2020 enorme Defizite bei der Datendokumentation offenbar. Bilanzfälschung konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachgewiesen werden. Schnell wurde auch die politische Dimension des Skandals offensichtlich. So hatte sich die dem Finanzministerium unterstellte Aufsichtsbehörde Bafin zunächst damit begnügt, Anzeige gegen den Journalisten zu erstatten, der die Machenschaften aufgedeckt hatte. Erst im Sommer wurden Verfahren gegen den damaligen Wirecard-Chef Markus Braun und das für Asien zuständige Exvorstandsmitglied Jan Marsalek eingeleitet. Ersterer kam nach einer Nacht in U-Haft gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro auf freien Fuß. Letzterer befindet sich auf der Flucht und wird mal in Russland, mal auf den Philippinen vermutet.

Die Rolle Marsaleks ist bislang die spektakulärste des Krimis. Er ist der Mann, der den Betrug konkret organisiert hat. Dabei kooperierte er mutmaßlich mit mehreren Geheimdiensten, unter anderem dem österreichischen, für den er als V-Mann tätig war. Marsalek war in Russland in Geldwäscheaktivitäten verstrickt. Auch dubiose Verbindungen nach Libyen sind nachgewiesen. Während der Flucht konnte der Österreicher offenbar auf mehrere Pässe zurückgreifen. Sogar der Bundesnachrichtendienst (BND) könnte sich als Fluchthelfer nützlich gemacht haben. Für Wirecard konnte Marsalek den früheren Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung, Klaus-Dieter Fritsche, als Lobbyisten gewinnen.

Verstrickung der Politik

Dass Wirecard so lange so erfolgreich war, mag damit zu tun haben, dass Fritsche nur einer von mehreren prominenten Lobbyisten mit besten Verbindungen in höchste Regierungskreise war. Auch der frühere Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) machte sich für den Konzern als Klinkenputzer nützlich. Es war vor allem sein Verdienst, dass sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in China höchstpersönlich für Wirecard einsetzte, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits Ermittlungen eingeleitet worden waren. Gegenüber dem Finanzausschuss des Bundestages hatte sich das Kanzleramt stets zugeknöpft gezeigt. Einladungen wurden ausgeschlagen, Anfragen blieben unbeantwortet. Ähnlich unkooperativ hatte sich auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gegenüber den Abgeordneten gezeigt. Dabei ist seine Rolle interessant. Immerhin untersteht seinem Haus die Bafin, die nicht nur gegen unliebsame Journalisten vorging, sondern auch wichtige Hinweise auf Geldwäsche lange Zeit nicht an die Ermittlungsbehörden weitergegeben hat. Anfang November hatte auch die EU-Finanzaufsichtsbehörde ESMA bestätigt, dass sowohl bei der Bafin als auch im Finanzministerium enorme Fehler gemacht wurden.

Angesichts der Aussitztaktik der Regierung hat die Opposition im Bundestag nach anfänglichem Zögern der Grünen im September einen Untersuchungsausschuss einberufen, der die politische Dimension des Skandals aufarbeiten soll. Der dort vorgeladene Braun hatte jegliche Aussage verweigert und lediglich eine Erklärung verlesen, der zufolge sich niemand auf der politischen Bühne etwas zuschulden habe kommen lassen. Die Arbeit des Ausschusses dauert noch an. Auch mancher Politpromi wird den Parlamentariern im neuen Jahr Rede und Antwort stehen müssen.