Geschäft mit Krieg geht weiter

Stefan Sauer/dpa Aus Sicht der Käufer völlig unverfänglich: Patrouillenboote auf dem Gelände der Peene-Werft (Wolgast, 25.4.2019)

Die Bundesregierung hat auch im Jahr 2020 Rüstungsexporte an Länder genehmigt, die in die Kriege im Jemen oder in Libyen verwickelt sind. Alleine für Ägypten wurden bis zum 17. Dezember Ausfuhren von Waffen und Ausrüstung im Wert von 752 Millionen Euro erlaubt. Das geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen) hervor, wie die Deutsche Presseagentur am Sonntag berichtete. Auch nach Katar (305,1 Millionen Euro), in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE, 51,3 Millionen Euro), nach Kuwait (23,4 Millionen Euro) und in die Türkei (22,9 Millionen Euro) dürfen in größerem Umfang Rüstungsgüter geliefert werden. Außerdem wurden Genehmigungen für Jordanien (1,7 Millionen Euro) und Bahrain (1,5 Millionen Euro) erteilt. Insgesamt summiert sich das alles auf 1,16 Milliarden Euro.

Alle genannten Länder spielen in mindestens einem der beiden seit Jahren andauernden Konflikte eine Rolle. Im Jemen führt eine von Saudi-Arabien dominierte Militärallianz Krieg gegen die Ansarollah (»Huthis«). Dem Bündnis gehören die VAE, Ägypten, Kuwait, Jordanien und Bahrain an. Im Libyen-Konflikt mischen Katar und die Türkei auf der Seite der Regierung von Ministerpräsident Fajes Al-Sarradsch in Tripolis mit. Der Widersacher Sarradschs, General Khalifa Haftar, wird dagegen von den VAE und Ägypten unterstützt. Im 2018 zwischen CDU, CSU und SPD geschlossenen Koalitionsvertrag heißt es, die Regierungsparteien »werden ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind«.

»Es ist unerträglich, dass die Bundesregierung auf Teufel komm raus gerade in Kriegs- und Krisenregionen liefert«, kommentierte die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen, Sprecherin für Abrüstungspolitik der Fraktion Die Linke, am Sonntag die Zahlen. »Die Bundesregierung ist offenbar allein an den Profiten der Rüstungskonzerne interessiert.« Erwartbar zufrieden war dagegen der ägyptische Botschafter in Berlin, Khaled Galal Abdelhamid. Er sieht die umfangreichen deutschen Rüstungsexporte in sein Land als gegenseitigen Vertrauensbeweis. Je größer die Zahl der gelieferten Kriegsgüter, desto »lebendiger und enger« seien die Beziehungen. (dpa/jW)