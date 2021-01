Sicherer Hafen gesucht

Joan Mateu/AP/dpa

Das spanische Rettungsschiff »Open Arms« hat in zwei Aktionen im Mittelmeer 265 Bootsflüchtlinge aufgenommen und sucht für sie einen sicheren Hafen. Wie eine Sprecherin der gleichnamigen Organisation am Sonntag berichtete, sei die »Open Arms« gut 100 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt. Die Seenotretter hätten die Männer, Frauen und Kinder aus Holzbooten vor dem nordafrikanischen Libyen aufgenommen: Zunächst 169 Menschen am Silvestertag, am Sonnabend kamen bei einem zweiten Noteinsatz (siehe Foto) 96 Flüchtlinge dazu. (dpa/jW)