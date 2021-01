Vortrupp der Veränderung

imago/Leemage Die demokratische Revolution vollenden, in Richtung Sozialismus marschieren (Togliatti im September 1947 in Monza)

Am 6. Januar 1946 gingen die einwöchigen Beratungen des V. Parteitages der Italienischen Kommunistischen Partei (PCI) zu Ende, bei denen es um die Aufgaben der Partei im Kampf um eine demokratische, antifaschistische, antiimperialistisch geprägte Nachkriegsordnung ging. Auf ihrem zu dieser Zeit lange zurückliegenden IV. Parteitag, der im April 1931 illegal in Köln und Düsseldorf tagte, hatte der PCI noch aus einer »Basis kleiner Organisationen« bestanden. Jetzt trat er als »die große Massenpartei des italienischen Volkes in Erscheinung, als die politische Kraft, die entscheidend dazu beigetragen hatte, der Geschichte der Nation eine neue Richtung zu geben«, wie Generalsekretär Palmiro Togliatti in seinem Bericht »Italien erneuern« festhielt. Die 2.000 Delegierten vertraten 1.770.896 Mitglieder, 35mal so viele wie 1921 auf ihrem Gründungskongress.

In der Etappe seit dem politisch-militärischen Sieg über den Faschismus Ende April 1945 hatte die Partei im Bündnis mit Sozialisten (PSI) und anderen Linken für diese Umwälzung gekämpft, in der mit »der Arbeiterklasse als Hauptkraft« für »immer die Macht der imperialistischen Kräfte, die für den räuberischen Krieg und den Ruin der Nation verantwortlich« waren, gebrochen werden musste. Togliatti hob dabei den Beitrag hervor, den besonders die Kommunisten »mit geopferten Menschenleben, in Blut, das auf dem Schlachtfeld vergossen wurde«, dazu geleistet hatten.

Chancen vertan

Im Juni 1945 war es den Linken gelungen, den Rücktritt des rechten liberalen Premiers der antifaschistischen Einheitsregierung, Ivanoe Bonomi, und die Berufung Ferruccio Parris von der Aktionspartei (PdA) durchzusetzen. In der sich anschließend zuspitzenden Klassenauseinandersetzung hatten die USA mit der von ihnen geführten Militärregierung der Alliierten und der inneren Reaktion aus rechten bürgerlichen Kräften mit der Democrazia Cristiana (DC) an der Spitze, aber auch Mussolini-Faschisten und Monarchisten im November den Sturz Parris und die Berufung Alcide De Gasperis von der DC zum Ministerpräsidenten durchgesetzt (siehe jW v. 21./22.11.2020). Faktisch hatten die Linken damit einen Rückschlag erlitten.

Togliatti, der sich nicht auf eine Fehlerdiskussion einließ, warnte vor den Kräften, die den Sturz der Regierung Parri betrieben hatten, und orientierte in seiner Analyse des gegen das faschistische Mussolini-Regime geführten Kampfes, dass es darum gehe, »die politische Generallinie der italienischen Kommunisten, die Linie des Kampfes für die Einheit aller demokratischen Kräfte zur Rettung des Landes vor ausländischer Versklavung (…) und vor der Katastrophe« zu präzisieren. Im Oktober 1946 räumte er auf einer Organisationskonferenz in Florenz dann ein, dass die nach dem Sieg der Resistenza vorhandene günstige Ausgangssituation »im Grunde genommen nicht genutzt« worden sei. Der Bericht wurde parteiintern gehandhabt und nicht publik gemacht. Erst 1972 wurde er in Rinascita, der theoretischen Zeitschrift der Partei, veröffentlicht.

Als Schwerpunkte hob der Generalsekretär die Entscheidung über die Staatsform hervor, was hieß, die Monarchie, die 1922 Mussolini an die Macht verholfen hatte und mehr als 20 Jahre ein Träger der faschistischen Diktatur gewesen war, zu beseitigen und eine demokratische Republik zu errichten sowie eine verfassunggebende Versammlung einzuberufen. In der auszuarbeitenden Verfassung müsse es darum gehen, betonte Togliatti, bedeutende strukturelle demokratische Reformen durchzusetzen, zu denen die Vollendung der bürgerlich-demokratischen Revolution von 1848/49 gehöre. »In Italien vollzieht sich jene demokratische Revolution, die in unserem Land niemals zu Ende geführt wurde, die, im vergangenen Jahrhundert begonnen, weitere Schritte voran getan hat, die jedoch niemals triumphieren konnte.«

Die demokratische Republik müsse auf der Basis einer antifaschistischen Umwälzung errichtet werden und über einen Staatsapparat verfügen, »der jeden Versuch des Wiedererstehens von faschistischem Verbrechertum und Terror zu ersticken« habe. Dazu sei eine Verfassung vonnöten, »die für immer eine Vergangenheit sozialer Konservierung und reaktionärer Tyrannei begräbt und eine Wiederkehr nie mehr zulässt«. Sie müsse in ihren sozialen Grundsätzen »der Gerechtigkeit und der sozialen Erneuerung« sowie den »Interessen der fortschrittlichen Schichten des Volkes, der Arbeiter, der Intellektuellen und der Bauern« entsprechen. Togliatti forderte, in die Verfassung müssten »neue ökonomische und soziale Elemente Eingang finden, die wesentlich darauf ausgerichtet sind, dem Volk mehr Wohlstand zu geben und jene Gruppen aus der Leitung des Wirtschaftslebens auszuschließen, die uns schon einmal, als sie den Faschismus aus der Wiege hoben, zum Ruin führten und die noch heute unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung hemmen«. Zu diesem Zwecke seien »eine Industrie- und eine Landwirtschaftsreform nötig«.

Politik des Friedens

Zur sozialistischen Perspektive des Kampfes der italienischen Kommunisten erklärte Togliatti, dass »wir nicht nur Antifaschisten, sondern Sozialisten und Kommunisten sind«. An die UdSSR erinnernd betonte er, dass es in der Welt »noch weitere sozialistische Revolutionen geben wird, denn die Menschheit marschiert in Richtung Sozialismus«, und »den Völkern dringt immer deutlicher ins Bewusstsein, dass nur der Weg zum Sozialismus, das heißt die Veränderung der Organisation von Produktion und Austausch im Sinne sozialer und menschlicher Solidarität, den Wiederaufbau einer Zivilisation und die Erhaltung des Friedens erhoffen lässt. Wir sind der Vortrupp dieser Strömung«.

In seinen Ausführungen zur Außenpolitik verurteilte Togliatti den mit dem Abwurf der Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima von den USA eingeleiteten Kalten Krieg und forderte, dass Italien »keine Blockpolitik betreiben dürfe«, sondern »eine Außenpolitik des Friedens und der Zusammenarbeit mit allen demokratischen Ländern«, darunter »mit den drei Großmächten«, sowie »freundschaftliche Beziehungen mit allen Völkern«. Er verurteilte die in der bürgerlichen Presse und Öffentlichkeit Italiens betriebene »antisowjetische Politik voller Verleumdungen, Unterstellungen, Lügen und Provokationen«. Die Ausführungen To­gliattis, die in der Diskussion breite Zustimmung erhielten, fanden ihren Niederschlag in der vom Parteitag verabschiedeten Resolution »Unter dem Banner der Demokratie«.