Alles in allem behauptet

Alexey Malgavko/REUTERS Verfassungsreferendum unter Pandemiebedingungen: Eine Frau zeigt ihren Pass (Nikolajewsk, 26.6.2020)

Das erste größere Ereignis im politischen Leben Russlands fand in diesem Jahr am 15. Januar 2020 statt. Der Termin ist nicht zufällig, die ersten zwei Wochen des Jahres verbringen die Menschen im Land traditionell im Feiermodus: vom aktuellen Neujahr über das orthodoxe Weihnachtsfest am 7. Januar bis zum »Alten Neujahr«, das heißt dem Tag, an dem das neue Jahr nach dem in der orthodoxen Kirche weitergeltenden Julianischen Kalender beginnen würde, dem 14. Januar. Dann aber ging es mit einem Paukenschlag los: dem Rücktritt der Regierung von Dmitrij Medwedjew. Er wurde durch den Technokraten Michail Mischustin abgelöst, der sich zuvor Verdienste um die Digitalisierung der russischen Steuerverwaltung erworben hatte. Und Präsident Wladimir Putin kündigte an, die Bevölkerung über eine Reihe von Verfassungsänderungen abstimmen zu lassen.

Die Liste der vorgeschlagenen Änderungen reichte von einer neuen politischen Gewichtung einzelner staatlicher Institutionen über sozialpolitische Reformen wie die automatische Anpassung der Renten an die Inflation und das Festschreiben konservativer gesellschaftlicher Werte in der Verfassung. Ein Punkt wurde in der Berichterstattung allerdings besonders hervorgehoben: die Aufhebung der Bestimmung, dass ein Präsident nur zwei Amtszeiten in Folge ableisten darf. Diese war mit der Wiederwahl Putins für seine vierte Amtszeit 2018 ohnehin ziemlich strapaziert worden. Es war dabei ziemlich klar, dass die Indexierung der Renten ein Lockangebot sein sollte, um die Leute an die Urnen zu holen und sie zur Billigung des ganzen Pakets zu veranlassen. Denn wer wäre so herzlos, gegen die Anpassung der ohnehin sehr niedrigen Renten an die Teuerung zu stimmen?

Putin hat diesen Zusammenhang freilich bestritten. Wie er am 17. Dezember in seiner Jahrespressekonferenz sagte, seien bei der Verabschiedung der vorherigen Verfassung 1993 die materiellen Voraussetzungen für eine solche Indexierung nicht gegeben gewesen. Aber beides schließt sich ja auch nicht aus: Auch Wahlgeschenke muss man sich leisten können.

Ärger mit Pandemie

Ursprünglich sollte die Abstimmung über die Verfassungsänderungen im Frühjahr stattfinden. Aber dann kam die Pandemie dazwischen, die anfangs auch in Russland für einiges Durcheinander sorgte. Aktuell liegen dagegen die offiziell bekanntgegebenen Zahlen der Neuinfektionen, bezogen auf die Bevölkerungszahl, unter denen in Deutschland: am 27. Dezember zum Beispiel 28.284. Inzwischen ist die Pandemievorsorge offenbar zumindest in den Metropolen professionell organisiert, und der russische Covid-Impfstoff »Sputnik V« wird zumindest in Moskau seit dem 28. Dezember für Bürger ab 60 Jahren angeboten. Westliche Wissenschaftler und Politiker hatten kritisiert, dass das Präparat nicht ausreichend getestet worden sei.

Von März bis Mai befand sich Russland in einem weitgehenden Lockdown mit gesetzlich vorgeschriebener vollständiger Lohnfortzahlung. Der Pandemie fielen auch die Planungen für die großangelegte Parade zum 75. Jahrestag des Sieges über das faschistische Deutschland zum Opfer. Schließlich wurde die Zeremonie auf den 24. Juni verschoben, den Jahrestag der Siegesparade von 1945 auf dem Roten Platz. Und eine Woche darauf, am 1. Juli, waren die Russinnen und Russen in die Wahllokale gerufen, um über die Verfassungsänderungen abzustimmen. Heraus kam mit 78 Prozent Ja-Stimmen (und 21 Prozent Gegenstimmen) ein Ergebnis, das noch etwas über dem Resultat für Putin bei der letzten Präsidentschaftswahl lag. Damit könnte der Staatschef bis 2036 im Amt bleiben, er wäre dann 84 Jahre alt.

Putins Zukunft

Aber Putin hat noch nicht einmal erklärt, ob er 2024 ein weiteres Mal antreten will. Aller Wahrscheinlichkeit nach wollte er sich vor allem die Option zur Verlängerung offenhalten. Gegen Ende des Jahres wurde in der Staatsduma ein Gesetzesvorschlag eingebracht, der eher darauf hindeutet, dass Putin auch mit der Option eines relativ raschen Rückzugs spielt. Der Vorschlag lief darauf hinaus, ehemaligen Präsidenten eine lebenslange Immunität gegen Strafverfolgung zu gewähren – so wie sie Putin 1999 selbst als erste Amtshandlung gegenüber seinem Vorgänger Boris Jelzin ausgesprochen hatte.

Kaum war das Verfassungsreferendum absolviert, kam es in Chabarowsk im Fernen Osten zu Massenprotesten. Die Moskauer Behörden hatten den beliebten Gouverneur der Region, Sergej Furgal, festnehmen lassen: Angeblich soll er Anfang des Jahrhunderts Morde an geschäftlichen Konkurrenten in Auftrag gegeben haben. Die Teilnehmerzahl bei den Protesten lag wochenlang in fünfstelliger Höhe, was in der dünn besiedelten Region erheblich ist. Die offiziellen Anschuldigungen gegen Furgal glaubte kaum jemand. Zu den Mutmaßungen über die wirklichen Gründe seiner Verhaftung gehörte schnell auch die, dass er bei dem Referendum mit 62 Prozent Ja-Stimmen in seiner Region ein unterdurchschnittliches Ergebnis »geliefert« und also nicht genug »nachgeholfen« habe. Inzwischen sind die Proteste in Chabarowsk abgeebbt.

Ähnlich wie auch die in Belarus nach der Präsidentenwahl vom 9. August. Offiziell soll Amtsinhaber Alexander Lukaschenko 80 Prozent der Stimmen erhalten haben, laut Kritikern war die Wahl mit großer Wahrscheinlichkeit gefälscht – die Originalstimmzettel wurden inzwischen vernichtet. In der Folge gingen, koordiniert von einem aus Polen sendenden Social-Media-Kanal, anfangs Hunderttausende auf die Straße. Die Polizei reagierte mit großer Härte, es gab Tote, Foltervorwürfe und Tausende Verhaftungen. Russland erkannte den Wahlsieg Lukaschenkos schnell an, drängt ihn aber seitdem zu inneren Reformen, zudem soll er mittelfristig von der politischen Bühne abtreten. Das hat Lukaschenko zuletzt auch angekündigt. Wenn die belarussische Verfassung reformiert sei, werde das Land »nicht wiederzuerkennen« sein, sagte er am 25. Dezember. Russland ist am Verbleib Lukaschenkos in der Politik nur bedingt interessiert. Es ging ihm vor allem darum, keine weitere »Farbenrevolution« in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zuzulassen. Das ist bisher weitgehend gelungen.

Außenpolitische Erfolge

Den Staatsstreich in Kirgistan im Oktober nach mutmaßlich ebenfalls gefälschten Wahlen nahm Russland hin. Es hat seine Position in Zentralasien unter dem Strich eher gestärkt, nachdem sich Usbekistan der »Eurasischen Wirtschaftsunion« angenähert hat.

Größter Erfolg Russlands in seinem »Nahen Ausland« war 2020 die Vermittlung des Waffenstillstands im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Berg-Karabach. Es zwang die armenischen Nationalisten an den Verhandlungstisch und demonstrierte ihnen, dass sie an Moskau nicht vorbeikommen. Der Waffenstillstand wird von russischen Friedenstruppen garantiert; die Türkei, die als Schutzmacht Aserbaidschans auftrat, wurde auf Distanz gehalten.

International sah sich Russland neuen propagandistischen Angriffen und Sanktionen von seiten des Westens ausgesetzt, nachdem der »Kremlkritiker« Alexej Nawalny im August auf einem Inlandsflug zusammenbrach – angeblich vergiftet. Nawalny, der sich immer noch in Deutschland auskuriert, versucht, den Skandal mit immer neuen »Enthüllungen« am Kochen zu halten, die westlichen Regierungen und Medien folgen ihm darin. In Russland selbst allerdings ist der Erfolg dieser Kampagne begrenzt: Nur 15 Prozent der Befragten glaubten nach Angaben des prowestlichen Lewada-Insituts vom Dezember den Anschuldigungen des Bloggers, während 30 Prozent die Sache für inszeniert halten, und 19 Prozent westliche Geheimdienste hinter der Sache vermuten.