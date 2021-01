Idee der Zukunft

Patricia Huchot-Boissier/imago images Demonstrantin mit Signet der KP in Toulouse (14.7.2020)

Vor 100 Jahren, auf dem Kongress von Tours, zerfiel am 30. Dezember 1920 die »Section française de l’Internationale ouvrière« (Französische Sektion der Arbeiterinternationale) in zwei Lager: die Reformisten und die Revolutionäre. Es war die Geburtsstunde des französischen Kommunismus. Die Formation nannte sich zunächst »Section française de l’Internationale communiste« (SFIC), bevor sie – nur wenige Monate später – zum Parti Communiste wurde. Die Trennung von den Reformern, die sich als Sozialisten bezeichneten, hält bis heute an. Bündnisse und Koalitionen mit dem Parti Socialiste (PS) bezahlten die Kommunisten Frankreichs nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem enormen Verlust von Reputation und Wählerstimmen.

Der aktuelle Nationalsekretär Fabien Roussel glaubt seine Partei trotzdem auf dem richtigen, dem antikapitalistischen Weg. In einem Interview mit der seit dem Abgang ihres langjährigen, »gemäßigten« Redaktionsdirektors Laurent Joffrin etwas weiter nach links gerückten Pariser Tageszeitung Libération beschrieb Roussel den Parti communiste français (PCF) am Mittwoch als eine Partei, die mitten im Raubtierkapitalismus sauber geblieben sei: »Wir sind nach wie vor Revolutionäre, wir sind immer noch antikapitalistisch – allerdings im Respekt vor den Regeln der Republik und des demokratischen Lebens.«

Ihre jüngste, in kleinstem Rahmen angezettelte »Revolution« haben die Kämpfer des PCF vor zwei Jahren erst einmal innerhalb der Partei erledigt: Sie verjagten den als lahmen Kompromissler abqualifizierten Pierre Laurent und setzten Roussel an seine Stelle. Unter der Bedingung, dass er der Partei für die nächste Präsidentschaftswahl im Mai 2022 einen Kandidaten aus den eigenen Reihen präsentieren wird.

In den vergangenen 15 Jahren war der PCF zu einem Anhängsel des lautstarken, bisweilen gegen die eigenen Verbündeten pöbelnden Führers der linken Opposition im Parlament, Jean-Luc Mélenchon, abgestiegen. Der hob sich jüngst erneut selbst auf den Schild und wird 2022 zum dritten Mal nach dem Thron im präsidialen Élysée-Palast greifen. Unterstützt von ewig treuen Gefährten, die sich seit vier Jahren unter dem Namen »La France insoumise« (LFI) versammeln und den kommunistischen Genossen regelmäßig den Schneid und die Wähler abkauften. Das sei jetzt vorbei, sagt Roussel, der sich in Fernsehsendungen gleichzeitig als Mann des radikalen gesellschaftspolitischen Wandels – nicht Umsturzes – und als Hüter republikanischer Tugenden präsentiert. Doch was immer die sein mögen und wohin der Wechsel führen soll: Mélenchon war meist schon vor ihm da.

Nicht nur das. Roussel selbst konstatiert die Niederlage gegen das Kapital, was Mélenchon nie machen würde: »Unser Gegner, die Reichen, führen Klassenkampf und gewinnen ihn.«

Das historische Problem des PCF, ebenso wie der Sozialisten, führt weit zurück in die siebziger und achtziger Jahre. Damals glaubten ihre Führer – mit dem legendären Georges Marchais an der Spitze – die führende Position der Linken mit dem erst spät vom Büttel des Kollaborateurs Philippe Pétain zum Sozialdemokraten mutierten François Mitterrand über Jahre festigen zu können. Die gemeinsame Wahlplattform mit dem PS und Mitterrands Sieg im Mai 1981 bezeichneten den Anfang der »Chute finale« – wie der Philosoph Emmanuel Todd den tiefen Fall des PCF frei nach dem Text der Internationalen (»C’est la lutte finale«) nannte. Mitterrands Politik erledigte die Reputation des PCF; ebenso wie Mitterrands Athener Freund Andreas Papandreou zu der Zeit mit denselben Mitteln die griechische Linke eliminierte.

Dabei gäbe es durchaus Hoffnung. In einer repräsentativen Umfrage ermittelte das PCF-Hausblatt L’Humanité in dieser Woche, dass mehr als 80 Prozent der jungen Franzosen zwischen 18 und 30 Jahren die »Prinzipien des Kommunismus« – gerechte Verteilung, Gleichheit der Individuen und sozialer Fortschritt – positiv bewerten. Für 83 Prozent der Befragten ist »der Klassenkampf heute Wirklichkeit«. Der Kommunismus habe »längst nicht sein letztes Wort gesagt«, davon sind 28 Prozent der jungen Menschen überzeugt, »weil er eine Idee der Zukunft ist«.