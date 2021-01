Sebastian Gollnow/dpa Anhänger von Andreas Kalbitz während einer Verhandlung des Bundesschiedsgerichts der AfD (Stuttgart, 25.7.2020)

Vor einem Jahr lautete das Stichwort an dieser Stelle »Stabilisierung«. Nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, den Geländegewinnen des »Flügels« beim Parteitag in Braunschweig und dem Führungswechsel von Meuthen/Gauland zu Meuthen/Chrupalla schien 2019 eine vielleicht fragile, aber dennoch vorläufige Stabilisierung der Partei nach innen und außen gebracht zu haben.

Von heute aus betrachtet war es ein Trugbild, denn 2020 kam alles anders als erwartet – und dennoch spielt die Coronapandemie nur eine Nebenrolle bei den Turbulenzen, die die AfD das gesamte Jahr über erfasst und unverkennbar in eine Krise gestürzt haben. Angekündigte Parteispaltung, Ausschlussverfahren, Demontage der Fraktionsführung im Bundestag und Absturz in der Gunst der Wählerinnen und Wähler, dazu eine schlingernde und unklare Politik in der alles dominierenden Coronakrise: Am Ende des Jahres 2020 scheint die AfD ins Rutschen gekommen zu sein. Ob und wie sie einen Aufschlag im Wahljahr 2021 verhindern kann, hängt nicht allein von ihr ab.

Unerwartete Niederlagen

Der vorläufige Parteiausschluss von Andreas Kalbitz, dem früheren Landesvorsitzenden in Brandenburg, war sicherlich das zentrale Ereignis für die AfD in diesem Jahr. Nur wenige hätten den Nationalkonservativen um Jörg Meuthen diesen Schritt zugetraut, und noch weniger hätten darauf gewettet, dass der Koparteivorsitzende ihn politisch bis heute überlebt. Ganz offensichtlich hat der seit Jahren anhaltende Aufstieg der völkischen Rechten 2020 zu einem stärkeren organisatorischen Zusammenschluss der Nationalkonservativen in der Partei geführt, der sich im Ausschluss von Kalbitz und dessen Bestätigung durch das Schiedsgericht wie auch im Auftritt von Meuthen auf dem Parteitag in Kalkar ausdrückte. Geholfen hat dem Meuthen-Lager dabei die immer unkontrolliertere Radikalisierungsspirale, in die sich die Partei begeben hatte. Die »Milzriss«-Affäre um Kalbitz und die Erschießungs- und Vergasungsphantasien des ehemaligen Sprechers der Bundestagsfraktion, Christian Lüth, waren symbolischer Ausdruck dieser Entwicklung. Im Hintergrund steht jedoch die drohende Beobachtung der Gesamtpartei durch den Inlandsgeheimdienst, die für viele Akteure der Partei wie ein Damoklesschwert wirkt.

Auch der scheinbare taktische Erfolg der AfD bei der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen im Februar, als sie CDU und FDP zur Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich verhalf, lässt sich aus Sicht des Meu­then-Lagers gänzlich anders bewerten: Der politische wie mediale Druck kann auch als Beleg dafür genommen werden, dass man mit einer präfaschistischen Partei auf absehbare Zeit keine stabile Machtperspektive entwickeln kann.

Der Umgang mit der Coronakrise hat darüber hinaus gezeigt, dass die Ausrichtung der AfD als »Bewegungspartei« deutlichen Limitierungen unterliegt. Mit Verharmlosung und teils sogar Leugnung der Pandemie ließ sich zwar vortäuschen, man sei Sprachrohr einer breiten Straßenbewegung. Doch anders als bei »Pegida« ist »Querdenken« kein natürlicher und stabiler Verbündeter der Partei. Die Anbiederung an die politisch heterogene Protestbewegung und vor allem die Ereignisse am und im Bundestag im November haben die Bundestagsfraktion der AfD als führungs- und richtungslos gezeigt und zu scharfer Kritik vor allem an ihrem Kovorsitzenden Alexander Gauland geführt. Die radikallibertäre Pose einer autoritären Rechten, die den zeitweiligen Ausnahmezustand in Ungarn begrüßte, aber in Deutschland von »Coronadiktatur« redet und im Bunde mit der FDP die Freiheit von Konsumenten und Gewerbetreibenden beschwört, wirkt bestenfalls beliebig.

All diese Gegensätze, Unklarheiten und ideologischen Unvereinbarkeiten ließen sich nur mittels politischer Erfolge überdecken. Aber anders als in den Vorjahren blieb es 2020 für die AfD weder stabil noch ging es weiter bergauf. Erstmals lässt sich seit Jahresanfang ein länger anhaltender Rückgang in den Umfragewerten der Partei auf Bundesebene feststellen, die im Schnitt immer noch zwischen zehn und elf Prozent liegen, den Pfad stetigen Wachstums aber offenbar verlassen haben.

Unklare Perspektive

Der Streit um die strategische Ausrichtung der AfD ist 2020 voll entbrannt, und es dürfte der Partei schwerfallen, diesen im Wahljahr wieder einzufangen. Ganz im Gegenteil könnte die Auseinandersetzung durch eine mögliche Rechtsverschiebung der CDU infolge der Wahl von Friedrich Merz als Parteichef noch befeuert werden. Für Meuthen und seine Verbündeten wäre das ein Signal, die eigenen Bemühungen um eine Ausrichtung der AfD als möglichen Partner der Union zu verstärken. Gleichzeitig könnte die völkische Rechte darum bemüht sein, die Abgrenzung zu einer Merz-Union noch stärker zu betonen, um sich weiter als grundsätzliche (System-)Alternative zu präsentieren.

Völlig falsch wäre es, die 2020 offenbar gewordene (vorübergehende) Schwäche der völkischen Rechten in der AfD überzubewerten. In Ostdeutschland hat sie innerparteilich faktisch die Hegemonie, und auch im Westen hat sie in diesem Jahr fragile Gewinne wie in Niedersachsen verbucht.

Während die CDU in einzelnen Bundesländern offenbar auch die Kooperation mit einer völkisch ausgerichteten AfD nicht scheut, wird das auf Bundesebene kurzfristig nicht durchsetzbar sein. Insofern könnte es auch hier ein perspektivisches Interesse an einer Klärung in der AfD geben. Spaltung und Zersetzung der Partei oder Etablierung als nationalkonservativer Mehrheitsbeschaffer rechts der Mitte: Für beide Optionen kann der »Verfassungsschutz« als strategisches Instrument in Stellung gebracht werden. Angesichts der ökonomischen Folgen der Pandemie könnte es im herrschenden Block Interesse an einer bürgerlichen Rechtsregierung geben, mit der man Einschränkungen und Kompromisse, wie sie die »schwarz-grüne« Option nötig machen würde, umgehen könnte. Wie groß dieser Teil im herrschenden Block ist, wird sich 2021 zeigen.