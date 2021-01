Forderung nach Pharmagipfel

Daniel Karmann / Reuters Kein Freund von Konflikten mit der Pharmaindustrie: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (Nürnberg, 11.12.2020)

Wenige Tage vor der nächsten Beratung der Bundesregierung mit den Regierungschefs der Länder am 5. Januar hat die Debatte über eine Fortsetzung oder Lockerung der derzeitigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie nach dem 10. Januar weiter Fahrt aufgenommen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bremste Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Beschränkungen. »Wir müssen jetzt einfach die Zahlen nachhaltig senken. Daher bin ich sehr skeptisch, schon ab 10. Januar wieder Öffnungen in Aussicht zu stellen«, sagte Söder gegenüber dpa. Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Vorsitz, plädierte dafür, zumindest die Schulen schnellstmöglich zu öffnen. Im Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe stellte sich Merz hinter eine Forderung von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Diese hatte gefordert, dass Kindergärten und Grundschulen schon ab dem 11. Januar wieder öffnen.

Vor diesem Hintergrund wurde auch die Diskussion über die Versorgung der Bundesländer mit dem Corona­impfstoff fortgesetzt. »Wir wissen ja noch nicht einmal, ob die jetzt für den 8. Januar angekündigte Lieferung zusätzlich oder nur vorgezogen ist«, sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Freitag gegenüber dpa. Und auch die Firma Biontech wisse offenbar nicht, »was sie liefern kann«.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, Carsten Schneider, forderte ein Gipfeltreffen der Bundesregierung mit allen in Deutschland produzierenden pharmazeutischen Unternehmen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) müsse klären, »welche Produktionsstätten bestehen und kurzfristig nutzbar gemacht werden können«. Spahn habe alle Möglichkeiten, weitreichende Maßnahmen zur Umstellung und Öffnung von Produktionsstätten zu ergreifen. »Wir haben in Deutschland auch durch die staatliche Unterstützung einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt. Es ist nicht akzeptabel, dass dieser Impfstoff nach dem Impfbeginn nicht mal in der angekündigten Menge zur Verfügung steht«, kritisierte Schneider. Achim Kessler, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke, hatte am Donnerstag die Bundesregierung aufgefordert, die Hersteller von Impfstoffen zu zwingen, »Lizenzen an andere Unternehmen zu vergeben«. (dpa/jW)