Köln. Es war die Krönung eines außergewöhnlichen Jahres: Die Handballer des THW Kiel haben zum vierten Mal die Champions League gewonnen. Im Endspiel setzte sich der deutsche Rekordchampion am Dienstag in Köln gegen Spaniens Serienmeister FC Barcelona mit 33:28 (19:16) durch. Die Kieler spielten über weite Strecken hochkonzentriert und effizient, in schwächeren Phasen war Welthandballer Niklas Landin im Tor mit zahlreichen Paraden der gewohnt sichere Rückhalt. (dpa/jW)