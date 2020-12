»Wollen die kleinen mit den großen Fragen verbinden«

imago images/Manngold Die Linke Wienzeile verläuft durch den 6. Bezirk Mariahilf und den 15. Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus

Die Liste Links-KPÖ erzielte bei den Wiener Wahlen im Oktober im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus das beste Ergebnis in der Stadt – was läuft hier besser als anderswo?

Da gibt es eine Summe von Gründen. Wir haben hier im Bezirk eine sehr große, aktive Gruppe und haben einen sehr engagierten Wahlkampf geführt. Außerdem hatte ich bereits ein Mandat im Bezirk. Und ich glaube, ich habe in diesen fünf Jahren ganz gute Arbeit gemacht, und daran konnten wir anknüpfen. Möglicherweise hat auch die spezielle Sozialstruktur im Bezirk eine Rolle gespielt: Rudolfsheim-Fünfhaus ist der ärmste Bezirk in ganz Österreich, zugleich leben hier viele junge Leute, die offener für Neues sind.

Sie waren in der vergangenen Legislaturperiode der einzige linke Vertreter im Bezirksparlament, nun stellt Links-KPÖ drei Mandatare. Erhoffen Sie sich, nun mehr erreichen zu können?

Ich bin recht optimistisch, dass wir in den nächsten fünf Jahren deutlich mehr machen können. Nicht nur, weil wir mehr Mandate, sondern auch, weil wir eine Gruppe von 20 bis 25 Leuten um uns herum haben, die uns unmittelbar in unserer Arbeit unterstützen werden.

Was will Links-KPÖ in den nächsten fünf Jahren im Bezirk umsetzen?

Ganz oben steht das Thema Soziales. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Verkehr, die Verkehrsberuhigung im Bezirk. Insgesamt ist es uns ein großes Anliegen, Menschen in unsere Arbeit mit einzubeziehen, indem wir Serviceleistungen anbieten – nicht in dem Sinne, dass wir uns als Problemlöser aufspielen, sondern in dem Sinne, dass wir die Basics zur Verfügung stellen, die es Menschen ermöglichen, selbst tätig zu werden. Wir wollen die Menschen zu längerfristigem politischen Engagement motivieren.

Wie würde so etwas konkret aussehen?

In der Vergangenheit war das zum Beispiel die Unterstützung des Österreich-Somalischen Kulturvereins, dessen Vereinslokal im Frühjahr 2020 Opfer eines Brandanschlags wurde. Wir haben versucht, den Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins zu helfen, und sie bei ihrem Straßenfest unterstützt. Abseits dessen setzen wir uns beispielsweise für die Unterstützung des Sozialmarktes des Arbeiter-Samariter-Bunds ein – hier braucht es mehr finanzielle und politische Unterstützung durch den Bezirk.

Die großen Herausforderungen im 15. Bezirk – steigende Mietpreise, demokratiepolitische Defizite, Armut – betreffen Bereiche, die auf bezirkspolitischer Ebene nur schwer zu bearbeiten sind. Wie kann eine Linke hier unmittelbar vor Ort wirken?

Insgesamt sind die Möglichkeiten des Bezirksparlaments sehr begrenzt. Die großen sozial- und umweltpolitischen Entscheidungen werden auf Landes- oder Bundesebene getroffen. Wir versuchen es dennoch. Einerseits, indem wir darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Wien oder die Bundesregierung tätig werden sollte. Und andererseits, indem wir im Kleinen versuchen, Verschlechterungen zu verhindern und Fortschritte zu erkämpfen. Natürlich darf man dabei nicht vergessen, darauf hinzuweisen, wo die großen Probleme liegen: dass die Superreichen immer reicher werden, dass Großkonzerne kaum Steuern zahlen und so weiter. Das heißt, wir versuchen die kleinen mit den großen Fragen zu verbinden. Um beim Beispiel Sozialmarkt zu bleiben: Ich bin kein Fan von Sozialmärkten, niemand ist das, aber kurzfristig kann den Betroffenen damit wirksam geholfen werden.

Die SPÖ stellt seit Jahrzehnten die Mehrheit im Bezirksparlament – sehen Sie in ihr eher einen Bündnispartner oder einen Gegner?

Rund 80 Prozent der Anträge im Bezirksparlament werden einstimmig beschlossen, da geht es um relativ unspektakuläre Dinge wie Parkplätze und Ampeln. In den anderen Fragen ist die SPÖ weder Gegner noch der erste Bündnispartner. Gelegentlich gab es gemeinsame Beschlüsse mit SPÖ und Grünen. Genausohäufig stimmt die SPÖ auch lieber mit ÖVP oder FPÖ. In den letzten fünf Jahren gab es ein freies Spiel der Kräfte im Bezirksparlament. Ich nehme an, dass es dabei auch bleiben wird.