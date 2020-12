Keine andere Wahl

imago images/ZUMA Wire »Krone der nachrichtendienstlichen Arbeit«: George Blake 1966 auf einem Fahndungsbild von Scotland Yard

Am 26. Dezember starb der Oberst a. D. der sowjetischen Auslandsaufklärung und langjährige Mitarbeiter des russischen Instituts für Weltwirtschaft und Internationale Beziehungen (­IMEMO) der Akademie der Wissenschaften, George Blake, im Alter von 98 Jahren in Moskau. Er gehörte zu den Geheimdienstlegenden des 20. Jahrhunderts, genauer: Sein Name stand für die »Krone der nachrichtendienstlichen Arbeit«. So bezeichnete der letzte Chef der Hauptverwaltung Aufklärung des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, Generaloberst a. D. Werner Großmann, einmal das Plazieren einer »Quelle in einem gegnerischen Geheimdienst«. Damals nannte er als Beispiele Harold »Kim« Philby (1912–1988), der seit dem Spanischen Krieg für den sowjetischen Geheimdienst und ab 1940 für den britischen gearbeitet hatte, sowie George Blake (siehe jW vom 13. August 2010).

Kommunistische Überzeugung und antifaschistisches Engagement führten beide an die Seite der Sowjetunion. Geboren wurde Blake am 11. November 1922 als Georg Behar in Rotterdam in der Familie eines ägyptisch-britischen Juden und einer Niederländerin. Sie zog nach dem Tod ihres Mannes 1936 mit ihren Kindern nach Ägypten, wo sich Blake mit seinem Cousin, dem Kommunisten und Aktivisten gegen Kolonialismus Henri Curiel (1914–1978) anfreundete, der ihn stark beeinflusste.

Im Widerstand

Bei Beginn des Zweiten Weltkrieges kehrte die Familie in die Niederlande zurück, allerdings floh Blakes Mutter mit seinen Schwestern bald nach Großbritannien. Er schrieb später: »Meine Jugend war mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden, mit den Scheußlichkeiten der Besatzung. Am 14. Mai 1940 überzog die deutsche Luftwaffe Rotterdam mit barbarischen Bombenangriffen.« Blake schloss sich dem Widerstand an, kam bald in Haft, wurde aber wegen seines jugendlichen Alters wieder entlassen. 1942 entschloss er sich, den Kampf gegen die Nazis von England aus weiterzuführen, wohin er mit einem falschen Pass über Frankreich und Spanien gelangte. 1943 ließ seine Mutter den Familiennamen in »Blake« ändern. George Blake heuerte als Freiwilliger bei der Navy an, wurde wegen seiner Sprachkenntnisse aber bald vom Auslandsgeheimdienst SIS (Secret Intelligence Service, bekannt als MI-6) rekrutiert und arbeitete ab 1944 für dessen niederländische Abteilung gegen die faschistischen Besatzer. Nach der deutschen Kapitulation schickte ihn der SIS nach Hamburg, um Daten zu den sowjetischen Truppen in Deutschland zu sammeln. Nun lernte er Russisch.

Ab 1948 befasste er sich als SIS-Resident an der britischen Botschaft in Seoul mit Spionage gegen Nordkorea und den fernöstlichen Teil der Sowjetunion. Im Koreakrieg kam er 1950 als Angehöriger einer feindlichen Macht in ein Gefangenenlager des Nordens und bat von dort aus im Frühjahr 1951 die sowjetische Botschaft um ein Treffen mit einem Vertreter der Auslandsaufklärung. Von da an datierte seine Zusammenarbeit. Ein Anlass für diesen Schritt, erklärte er, sei die brutale Vernichtung koreanischer Dörfer durch US-Bomber.

Nach Waffenstillstand und Rückkehr wurde er stellvertretender Leiter der SIS-Abteilung für technische Operationen. Im Dezember 1953 nahm er in London an einem Treffen mit der CIA teil, bei dem beschlossen wurde, mit einem Tunnel von Westberlin aus an die Nachrichtenkabel des sowjetischen Oberkommandos in Deutschland zu gelangen. Blake informierte Moskau über die Pläne dieser »Operation Gold«, und das sowjetische Hauptquartier entschied, nichts zu unternehmen, sondern die Gelegenheit für Desinformation zu nutzen. Im Februar 1955 war der 450 Meter lange Bau zwischen Rudow im US-amerikanischen Sektor und Altglienicke in Ostberlin fertig, und mehr als 300 CIA-Mitarbeiter werteten ab Mai 1955 das Erbeutete aus. Im April 1956 legten aber sowjetische und NVA-Soldaten den Tunnel frei. Vorwand waren Störungen im Telefonverkehr nach starken Regenfällen. Blake, der damals in Berlin für den SIS, d. h. vor allem für Moskau arbeitete, blieb unverdächtig. Die Enttarnung löste weltweit ungefähr ein ebenso großes Echo aus wie Edward Snowden 2013.

Kommunist bis zum Tod

Blake wurde 1959 von einem polnischen Überläufer verraten, aber erst 1961 verhaftet und zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt. Als sich abzeichnete, dass ihn die Briten nicht austauschen wollten, organisierten die irische IRA und zwei Friedensaktivisten die Flucht aus dem Gefängnis in London. Sie führte ihn 1965 über die Hauptstadt der DDR nach Moskau.

Vertraute Blakes betonten in den vergangenen Tagen in russischen Medien, dass »Georgi Iwanowitsch« bis zu seinem Tod Kommunist geblieben sei. Darauf deutet auch der Titel seiner Autobiographie von 1990: »Keine andere Wahl« (deutsch 1995). London, das immer noch einen Haftbefehl für ihn bereithielt, versuchte, die Honorarauszahlung durch den US-Verlag zu verhindern. Als in Moskau der Putschist Boris Jelzin regierte, hofften die rachsüchtigen Insulaner sogar auf Auslieferung. Wie ein Gesprächspartner Blakes am 26. Dezember der Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte, »fanden sich unter den damals Regierenden dumme Köpfe«, die das ernsthaft erwogen. Blake habe einige unangenehme Monate durchlebt. Das Schicksal Erich und Margot Honeckers blieb ihm erspart.