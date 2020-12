Kapital kriegt Kontra

Verlorene Zeit? Das Jahr 2020 wird als Coronajahr in die Annalen eingehen, als Jahr des Stillstands, hierorts auch als eines des Rückschritts. Viele Medien schienen nur noch ein Thema zu kennen. Bei der Rückschau fällt auf, dass die Pandemie selbst es höchst selten auf die jW-Titelseiten geschafft hat, und wenn ja, ging es vor allem um ihre gesellschaftlichen Dimensionen, die menschengemachten Seiten des Problems. Hochmut gegenüber der konsequenten (und erfolgreichen) Bekämpfung des Virus in China, wie er Anfang des Jahres in vielen Bürgerblättern anzutreffen war, ist angesichts einer im Westen außer Kon­trolle geratenen Seuche leiseren Tönen gewichen. Doch das Feindbild bleibt.

Die durch Corona nur beschleunigte, nicht ausgelöste Entwicklung wird aller Voraussicht nach das Ende der westlichen Hegemonie einleiten. Niedergang bedeutet Fäulnis, die jW-Aufmacher des Jahres zeugen davon. Krieg und Sozialraub gehen mit Faschismus und Irrationalismus einher, die Kräfte, die für Frieden, Vernunft und Solidarität stehen, werden an den Rand gedrückt. Doch sie sind da und formieren sich, wenn auch bisher vor allem in Abwehrkämpfen: ob gegen Aufrüstung oder rechten Terror, gegen die rücksichtslose Plusmacherei von Klinikkonzernen oder Onlineriesen wie Amazon. Zweck dieser Zeitung ist es auch, diesem Widerstand eine Stimme zu geben. Mit den Worten des 200 Jahre jungen Klassikers Friedrich Engels gilt es vor allem, den »Gesamtzusammenhang der Dinge« im Blick zu behalten, um die Verhältnisse zum Menschlicheren zu ändern. Mit oder ohne Corona.