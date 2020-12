imago/Lutz Winkler Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig (Archivbild)

Nicht nur wegen der Coronapandemie ist die Lage in Geflüchtetenunterkünften gesundheitsgefährdend. Wie stellt sich die Situation in Sachsen aktuell dar?

Besonders in Dresden ist die Wohnsituation der Geflüchteten problematisch. In der Bremer Straße sind sie in einem Leichtbaugebäude untergebracht. Sie wohnen dort wie in Zelten. Wegen der baulichen Gegebenheiten ist kein geschütztes Leben in der Gemeinschaft möglich. Durch die nach oben offenen Parzellen gibt es Konflikte, etwa wenn ein Jugendlicher nachts Musik hört und woanders ein Baby schreit. Ein weiteres Gebäude in der Hamburger Straße ist baufällig. Die Räume sind heruntergekommen und unhygienisch, es gibt keine gute Beleuchtung, dafür Schimmel. Die Türen der Duschen sind nicht abschließbar, das ist vor allem für Frauen bedrohlich. Der »Gewaltschutz«, den die Landesregierung aus CDU, SPD und Grünen im Koalitionsvertrag 2019 vereinbarte, ist so nicht umsetzbar.

In anderen Einrichtungen – Dölzig bei Leipzig, Schneeberg im Erzgebirge und Grillenburg in der Sächsischen Schweiz – sind die Geflüchteten in der Provinz »abgestellt«. Infrastruktur fehlt, insbesondere mit Kindern wird der Arztbesuch aufwendig. Die Unterbringung in solchen Lagern signalisiert, dass diese Menschen nicht zu unserer Gesellschaft gehören sollen.

Was hat sich mit der Pandemie verändert?

Tristesse und Eintönigkeit bestimmen den Alltag. Ehrenamtliche kommen kaum mehr in die Einrichtungen. Das Bildungsangebot für Kinder und Jugendliche ist eingeschränkt. Die Bewohner müssen befürchten, von anderen angesteckt und in Quarantäne eingesperrt zu werden. In Dölzig war das Management unterirdisch, Coronamaßnahmen wurden nicht kommuniziert. Als es während des ersten Shutdowns Unmut gab, wurde repressiv reagiert und der Kritiker in eine andere Einrichtung verlegt.

Gibt es Probleme mit dem Sicherheitspersonal?

Zu diesem Thema erreichen uns oft Beschwerden. Aber nur wenige Geflüchtete trauen sich, Konkretes zu berichten, weil sie Auswirkungen auf ihr Asylverfahren befürchten. Laut Hausordnung darf der Flüchtlingsrat die Einrichtungen nicht betreten – angeblich zum Schutz der Bewohner, was zynisch ist. Deshalb sehen wir immer nur die Spitze des Eisbergs.

Wovon wird Ihnen berichtet?

Wohl jeder hat schon einmal seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen. An einem kalten Abend am 2. Dezember ist das auch einem Geflüchteten in Dresden passiert. Daraufhin wurde er zwei Stunden nicht in seine Unterkunft gelassen. Zwar hatte ihm ein Mitarbeiter eine neue Maske gegeben, doch eine andere Mitarbeiterin hatte beschlossen, ihn dafür zu bestrafen. Der unter Asthma leidende Geflüchtete wollte zumindest seine zu dünne Jacke gegen eine dickere austauschen. Aber es blieb dabei: Er sollte draußen bleiben. Als er sich über diesen Umgang beschwerte, wurde die Polizei gerufen. Er musste noch zwei weitere Stunden in der Kälte ausharren. Die Securitys hätten ihn ausgelacht, berichtete er uns. Offenbar sind die Hausordnungen das Problem.

Waren dort im geschilderten Fall Sanktionsandrohungen aufgeführt?

Das wissen wir nicht, wollen es aber in Erfahrung bringen. Die Hausordnungen stehen ohnehin in der Kritik, weil darin häufig Grundrechte eingeschränkt werden. Wegen Hygiene oder Brandschutz können Sicherheitsleute jederzeit die Zimmer durchsuchen und kontrollieren. Mitunter dringen Sicherheitsleute nachts in die Räume ein, mit der Folge, dass es zu Auseinandersetzungen und Handgreiflichkeiten kommt.

Was hat der Sächsische Flüchtlingsrat an Verbesserungen für die Betroffenen erreichen können?

Wir haben uns für angemessenen Infektionsschutz in den Einrichtungen eingesetzt und dafür, dass Leute verlegt werden, wenn dieser nicht gegeben ist. Mut macht die Selbstorganisierung von Geflüchteten, die öffentlich ihre Rechte eingeklagt haben. Einige haben sich während der Coronakrise aus der Einrichtung herausgeklagt.

Was ist die Perspektive für 2021?

Lager dürfen keine Dauereinrichtung für Geflüchtete mehr sein. Wir wollen ein Konzept entwerfen, wie eine Stadt für alle aussehen kann und mit der Mieter- und Wohnungslosenbewegung an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.