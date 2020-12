Absage an Sonderrechte

imago images/Political-Moments Wer zuerst kommt: Testlauf mit Probanden im neuen Impfzentrum in der Messe Köln (22.12.2020)

Der Start der Coronaimpfungen am Wochenende hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob Geimpfte Sonderrechte erhalten sollten – etwa dahingehend, dass sie vor ungeimpften Menschen ins Restaurant dürfen oder beim Einkaufen keine Maske mehr tragen müssen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, wandte sich am Dienstag im ZDF-»Morgenmagazin« gegen solche Privilegien. Es sollten nicht »wie bei einem Windhundrennen« diejenigen bevorzugt werden, die »zuerst das Glück hatten, geimpft zu werden«, sagte er. Auf der anderen Seite gehe es nicht, so Müller weiter, »dass alle gegebenenfalls darunter leiden, dass einige wenige sich nicht impfen lassen wollen«. Er hoffe, dass sehr viele die Impfung in Anspruch nehmen. Dann könne bewertet werden, »wie man damit umgeht«.

Zuvor hatte sich schon Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben) gegen Vorteile für Geimpfte ausgesprochen. Viele warteten solidarisch, damit einige als erste geimpft werden könnten, so Spahn: »Und die noch nicht Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden.« Ähnlich hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) argumentiert. Eine Unterscheidung zwischen Geimpften und Ungeimpften komme einer Impfpflicht gleich, hatte Seehofer der Bild am Sonntag gesagt.

Bernd Riexinger, Kovorsitzender der Partei Die Linke, erklärte am Dienstag gegenüber jW, statt einer Debatte über »Privilegien für einige« brauche es Wege, »um schnell alle zu impfen, die geimpft werden wollen«. Ein Schritt dahin, so Riexinger, sei es, »die Patente freizugeben, um eine schnellere Produktion des Impfstoffs zu ermöglichen«. Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Achim Kessler, hatte am Wochenende bereits gegenüber dem Spiegel darauf hingewiesen, dass Bundesgesundheitsminister Spahn Unternehmen zwingen könne, anderen Firmen eine Lizenz zum Nachproduzieren zu gewähren. Das müsse im Falle des Coronaimpfstoffs geschehen, so Kessler.

Rechtliche Klarstellungen für die Pflegearbeit hinsichtlich der Frage der Coronaimpfungen forderte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, am Dienstag. Pflegebedürftige, die nicht geimpft sind, dürften nicht benachteiligt werden, sagte er der Deutschen Presseagentur. Die Bundesregierung sei hier in der Pflicht, da sonst Pflegeanbieter auf ihre Vertragsfreiheit pochen und etwa die ambulante und stationäre Pflege ablehnen könnten.

Bis einschließlich Montag haben in der Bundesrepublik fast 42.000 Menschen die erste Dosis des Coronaimpfstoffs erhalten, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag bekanntgab. Erfasst werden derzeit Impfungen mit der ersten Impfdosis. Eine zweite Impfung ist etwa drei Wochen nach der ersten fällig, um einen vollständigen Impfschutz zu erzielen. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass alle Geimpften bereits sicher vor der Erkrankung Covid-19 geschützt sind.

Unterdessen zeichnet sich angesichts nach wie vor hoher Coronafallzahlen ab, dass der derzeitige Shutdown über den 10. Januar hinaus fortgesetzt wird. Das RKI gab am Dienstag 12.892 Coronaneuinfektionen bekannt, vor einer Woche waren es 19.528 gewesen. Die Zahl der Todesfälle stieg innerhalb einer Woche von 731 auf 852. Wie schon über die Weihnachtstage waren die Coronazahlen auch »zwischen den Jahren« wegen einer geringeren Zahl von Testungen und weniger Meldungen der Gesundheitsämter nur bedingt aussagekräftig. Regierungssprecherin Ulrike Demmer hatte bereits am Montag erklärt, die aktuellen Zahlen seien wegen der Feiertage »mit großer Vorsicht zu genießen«.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte am Montag gegenüber den Sendern RTL und N-TV gesagt, beim Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 5. Januar werde die Lage wohl noch nicht wirklich zu beurteilen sein. Daher rechne er mit einer Verlängerung des »Shutdowns«. Ähnlich äußerten sich mehrere Länderchefs. So erklärte Berlins Regierender Bürgermeister Müller, er gehe »fest davon aus, dass wir weiterhin mit Einschränkungen leben müssen«. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) sagte am Montag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er rechne damit, »dass wir bis März mit Einschränkungen leben müssen«.