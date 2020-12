Umsiedlung von Rohingya

Mohammad Ponir Hossain/REUTERS

Bangladesch hat weitere Rohingya-Flüchtlinge aus Myanmar von einem überfüllten Flüchtlingscamp auf eine überschwemmungsgefährdete Insel umgesiedelt. Schiffe der Marine brachten am Dienstag morgen 1.804 Menschen im Zuge eines Umsiedlungsprogramms nach Bashan Char im Golf von Bengalen, wie ein Regierungsbeamter mitteilte. Dort seien sie in neugebauten Dörfern untergebracht worden, sagte Abdullah Al-Mamun, der Leiter des Programms. Insgesamt will die Regierung auf Bashan Char 100.000 Rohingya ansiedeln. (dpa/jW)