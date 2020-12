EU für »Brexit«-Handelspakt

Olivier Hoslet, Pool via AP/dpa Muss nur noch provisorisch unterzeichnet werden, um den »harten Brexit« zu verhindern ...

Die 27 EU-Staaten haben dem Start des »Brexit«-Handelspakts mit Großbritannien zum 1. Januar offiziell zugestimmt. Das bestätigten namentlich nicht genannte EU-Vertreter am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Nun fehlen nur noch die Billigung durch das britische Parlament und die Unterschriften beider Seiten am Mittwoch. Dann ist ein »harter wirtschaftlicher Bruch« mit dem ehemaligen EU-Mitglied zum Jahreswechsel vorerst abgewendet.

Das Abkommen werde am Mittwoch vormittag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel unterzeichnet, teilte Kommissionssprecherin Dana Spinant auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. »Ein wichtiger Moment«, schrieb sie.

Der britische Premierminister Boris Johnson will den Vertrag danach in London unterschreiben. Am 31. Dezember endet die »Brexit«-Übergangsphase, und Großbritannien verlässt den EU-Binnenmarkt und die Zollunion.

Das knapp 1.250 Seiten starke Handels- und Partnerschaftsabkommen regelt die künftigen Beziehungen. Wichtigster Punkt ist, Zölle zu vermeiden und möglichst reibungslosen Handel zu sichern. Der Vertrag umfasst aber auch den Fischfang sowie die Zusammenarbeit bei Energie, Transport, Justiz, Polizei und vielen anderen Themen. Die Bundesregierung hatte schon am Montag Zustimmung signalisiert.

Die vorläufige Anwendung des Vertrags ist nötig, weil für eine Ratifizierung durch das EU-Parlament vor dem Jahresende die Zeit fehlt, sie soll nach Neujahr nachgeholt werden. Anvisiert wird eine Abstimmung im Februar oder März nach »ausführlicher Prüfung«. Die EU-Parlamentarier pochen darauf, dass dieses Verfahren eine einmalige Ausnahme bleibt.

Im britischen Parlament wird für Mittwoch Zustimmung erwartet. Auch die sogenannten Brexit-Hardliner der innerparteilichen European Research Group (ERG) von Johnsons Konservativer Partei unterstützen das Abkommen, wie sie am Dienstag mitteilten. Der Vertrag »bewahrt die Souveränität Großbritanniens«, betonte die Gruppe. (dpa/jW)