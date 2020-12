Oberstdorf. Die Vierschanzentournee startet ohne Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und deren Teamkollegen. Nach einem positiven Coronatest von Klemens Muranka wurde die gesamte polnische Skisprungmannschaft aus dem Wettbewerb genommen, wie die Organisatoren am Montag, wenige Stunden vor der Qualifikation zum Auftaktspringen in Oberstdorf, bekanntgaben. Muranka war zuvor bei der Serientestung im Allgäu positiv, wie er selbst in den sozialen Medien bestätigt hatte. »Es tut mir leid, aber es ist passiert … Ich bin positiv und bisher ohne Symptome«, schrieb er auf Instagram. Mit Stoch und Kubacki fallen somit schon vor dem ersten Wettkampf zwei Mitfavoriten aus. Je nachdem, wie weitere Tests ausfallen, kann es sein, dass die Polen zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Tournee einsteigen. Chancen auf einen Gesamtsieg haben sie nach dem verpassten Auftakt dann aber nicht mehr. (dpa/jW)