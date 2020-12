Es ist soweit

London. Gabriel Clemens hat bei der Darts-WM in London überraschend Weltmeister Peter »Snakebite« Wright besiegt. Der Saarländer gewann das direkte Duell mit dem schottischen Weltklassespieler am Sonntag abend mit einer extrem starken Leistung 4:3 und steht damit als erster Deutscher in der WM-Geschichte im Achtelfinale. Für den »German Giant«, wie Clemens genannt wird, ist es der bisher größte Erfolg in seiner Laufbahn. Er trifft im Achtelfinale nun auf den Polen Krzysztof Ratajski. (dpa/jW)