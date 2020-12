Urlaub bei Kurzarbeit

imago images/Petra Schneider Langes Sonnenbaden auf Balkonien wollen Bosse Beschäftigten gerne verkürzen

Die Frage betrifft immer mehr Kollegen: Ist eine Kürzung des Urlaubsanspruchs rechtens, wenn Beschäftigte wegen der Coronapandemie in Kurzarbeit sind? Hierzu legte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am 21. Dezember eine juristische Bewertung vor. Klare Antwort: Nein.

Doch immer mehr Unternehmer behaupten das Gegenteil. Sie stützen sich dabei auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Und tatsächlich: Es gibt Urteile des EuGH, wonach eine Kürzung des Urlaubsanspruchs bei Kurzarbeit nicht gegen europäisches Recht verstoße. Die Argumentation und die Grundsätze, die der EuGH in den entsprechenden Urteilen nennt, beziehen sich auf »Fälle konjunkturbedingter Kurzarbeit«.

»Nach Überzeugung des DGB und seiner Mitgliedsgewerkschaften sind Arbeitgeber nicht berechtigt, den gesetzlichen Mindesturlaubsanspruch aufgrund der konjunkturbedingten Kurzarbeit zu kürzen, wie es aus Anlass der Coronakrise vermehrt aufgetreten ist«, heißt es in der Bewertung des DGB. Diese Kürzungsmöglichkeit, so die Gewerkschaftsjuristen weiter, sei »weder dem deutschen Urlaubsrecht noch der dazu ergangenen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zu entnehmen«.

Und überhaupt: Urlaub sei zur Erholung da und dürfe in Zeiten der Kurzarbeit keinesfalls zusammengestrichen werden, wird DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel am selben Tag via Pressemitteilung zitiert. Mit Abstrichen bei Urlaubstagen wollten Unternehmer Krisenfolgen auf Beschäftigte abwälzen, kritisierte Piel. (jW)