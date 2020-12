Ausweichmanöver als Taktik

Frank Molter/dpa In der aktuellen Tarifrunde werden Metaller oft ihre Protestutensilien herausholen müssen (Kiel, 28.10.2020)

Vor nicht allzu langer Zeit war die Welt der IG Metall noch in Ordnung. Nach tiefer Krise und internem Streit Mitte der nuller Jahre hatte sich Europas größte Industriegewerkschaft wieder berappelt. Zuletzt wuchs die Zahl ihrer Mitglieder über mehrere Jahre hinweg kontinuierlich, wenn auch nur leicht. Selbst vom starken Wirtschaftseinbruch 2008 erholte sich die Gewerkschaft – wie auch die Konzerne und Banken – recht schnell. Die IG-Metall-Spitze hatte sich in der Finanz- und Wirtschaftskrise als korporative Kraft positioniert und sonnte sich in der Anerkennung, die ihr dafür von Mainstreammedien und politischem Establishment gezollt wurde. Wie fragil all das war, ist 2020 offenbar geworden.

Der letzte große Höhepunkt für die IG Metall war der Anfang 2018 erzielte Tarifabschluss, der unter anderem ein tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatslohns einführte, das in zusätzliche Freizeit getauscht werden kann. IG-Metall-Chef Jörg Hofmann feierte die Vereinbarung als »Meilenstein der Tarifpolitik«. Diese Zeitung argumentierte seinerzeit hingegen, dass angesichts weiterer Arbeitszeitflexibilisierung und vor dem Hintergrund der »hervorragenden Ausgangslage« eines wirtschaftlichen Booms sowie prall gefüllter Streikkassen nicht von einer Kehrtwende in gewerkschaftlichem Sinne die Rede sein könne (siehe jW vom 7. Februar 2018). Im Rückblick bestätigt sich: Die Metallergewerkschaft hat es in den guten Zeiten verpasst, grundlegende Verbesserungen durchzusetzen – zum Beispiel eine kollektive statt nur individuelle Verkürzung der Arbeitszeiten. Bereits 2019 erlahmte die Konjunktur, die Mitgliederzahl ging erstmals seit Jahren wieder leicht zurück. 2020 dann wurde die Entwicklung dramatisch.

Schon vor der Coronakrise setzte die IG-Metall-Spitze darauf, den 2008/2009 erprobten Krisenkorporatismus wiederzubeleben. Angesichts des Zusammenfallens einer konjunkturellen Abkühlung mit strukturellen Umbrüchen, insbesondere in der »Leitbranche« Automobilindustrie, schlug Gewerkschaftschef Hofmann im Januar 2020 den Unternehmern ein »Moratorium für einen fairen Wandel« vor. In der folgenden Tarifrunde verzichtete die IG Metall auf eine bezifferte Lohnforderung und schloss im März einen »Solidartarifvertrag 2020«. Dieser beinhaltete im Kern die Aufstockung des gesetzlichen Kurzarbeitergeldes, allerdings weitgehend finanziert durch die Betroffenen selbst. Für 2020 verzichtete die IG Metall komplett auf dauerhaft wirksame Lohnerhöhungen. Die gerade anlaufende Tarifrunde macht der dadurch entstandene Nachholbedarf nicht unbedingt leichter.

Inzwischen steht fest: Das Ausweichmanöver hat nicht funktioniert. Die Zurückhaltung der IG Metall hat die Konzerne nicht davon abgehalten, massenhaft Arbeitsplätze und Produktionsstandorte zur Disposition zu stellen. So zum Beispiel Continental. Der Autozulieferer hat ein radikales Kürzungsprogramm aufgelegt, dem binnen zehn Jahren weltweit etwa 30.000 Jobs zum Opfer fallen sollen, allein in Deutschland rund 13.000. Das brachte selbst die sonst handzahme IG Bergbau, Chemie, Energie (­IG BCE) auf die Palme, deren Chef Michael Vassiliadis sagte, die geplante Schließung der traditionsreichen und profitablen Reifenfabrik in Aachen zeige, worum es den Conti-Bossen wirklich gehe: »Sie wollen das Werk dichtmachen und die Kapazitäten später an Niedriglohnstandorten wiederaufbauen.«

Das darf man ruhig verallgemeinern. Denn auch in anderen Konzernzentralen sieht man in der Pandemie offenbar die Chance, lange gehegte Pläne zur Kostensenkung in die Tat umzusetzen. So wird die von Daimler geplante Vernichtung von weltweit 30.000 Stellen – bei der auch das Berliner Mercedes-Werk auf der Strecke bleiben dürfte –, zwar mit der Kombination aus Infektionswelle, Digitalisierung und Umstellung auf Elektroantriebe begründet. Zu einem Teil sind die Pläne aber eine eher zeitlose Strategie der Verlagerung in Niedriglohnländer und des Versuchs, mit Abwanderungsdrohungen Zugeständnisse der Belegschaften zu erpressen.

Und so ging auch der Unternehmerverband Gesamtmetall in die zum Jahresende begonnene Tarifrunde. Dessen Präsident Stefan Wolf drohte jüngst mit Produktionsverlagerungen ins billigere Ausland. Länder wie Bulgarien und Rumänien würden deutsche Firmen mit geringeren Steuern und höheren Zuschüssen locken – und mit einem niedrigeren Lohnniveau. Daran sollten sich die hiesigen Beschäftigten doch bitte ein Beispiel nehmen und nicht nur auf ihre Lohnforderung verzichten, sondern auch Einschnitte hinnehmen. Der Kapitalvertreter fordert bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten von Unternehmen automatische Lohnkürzungen. Das wäre nicht weniger als eine Auflösung des verbindlichen Branchentarifvertrags.

Bereits mit dem 2004 geschlossenen Pforzheimer Abkommen hat die IG Metall Firmen die Möglichkeit eingeräumt, Tarifstandards unter bestimmten Bedingungen zu unterschreiten, um ihre »Wettbewerbsfähigkeit« zu verbessern. Doch das Verfahren ist recht reglementiert und sichert den Einfluss der IG Metall auf den Prozess. Gesamtmetall will statt dessen einen Freibrief, der den Branchentarif zur Makulatur machen würde. Das kann die IG Metall nicht mittragen.

Das Vorgehen der Konzerne und ihres Verbands machen deutlich, dass die Neuauflage des »Krisenkorporatismus« durch die IG Metall nicht verfängt. Daran hat auch der peinliche Versuch nichts geändert, der Bundesregierung gemeinsam mit Autobossen und Konzernbetriebsräten eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennungsmotor abzuschwatzen (siehe jW vom 9. Juni 2020). Dem von Teilen der Gewerkschaft geforderten Bündnis mit der Klimabewegung hat die Aktion allerdings deutlichen Schaden zugefügt.

Ein »Weiter so« ist für 2021 nicht erfolgversprechend. In der laufenden Tarifauseinandersetzung wird eine Menge Druck nötig sein, um einen halbwegs akzeptablen Abschluss durchzusetzen. Das ist unter den Bedingungen der Coronapandemie sicher nicht leicht – doch unmöglich ist es nicht, wie Verdi im Spätsommer im öffentlichen Dienst gezeigt hat. Das gilt auch für die betrieblichen Konflikte, die weiter eskalieren dürften. 2021 wird in jedem Fall ein spannendes Jahr.