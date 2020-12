HBO via AP Spektakulärer Schauwert: Hugh Grant (l.) und Nicole Kidman (r.) retten einen dünnen Thrillerplot

Es gibt geringfügigere Anlässe als einen Mord, um eine scheinbar stabile Welt zum Einsturz zu bringen. Die Welt von Grace Fraser (Nicole Kidman) wäre jedoch anders wohl kaum zu erschüttern gewesen: Grace ist so fest im New Yorker Establishment verankert, wie es nur alteingesessener Geldadel vermag – ein Leben wie eine Festung, zusammengefügt aus Selbstgewissheit, Anspruchsdenken und dem Wissen, unantastbar zu sein. Wäre da nicht dieses Entsetzen in Kidmans Augen, das sich mit jedem neuen Abgrund, der sich unter ihr auftut, steigert.

In New Yorks steinerner Kulisse – hier in den Wohnpalästen der Upper East Side – ist diese bessere Gesellschaft zu so etwas wie ihrem eigenen Denkmal geworden. Alles ist ritualisiert: die philanthropischen Stiftungspartys, die Besuche beim Patriarchen der vermögenden Familie (Donald Sutherland) oder die Wege zur sündhaft teuren Privatschule für den Sohn Henry (Noah Jupe). Da wirkt der Ehegatte aus dubiosem Elternhaus wie ein Eindringling; selbst dass er ein renommierter Arzt ist, hilft ihm nicht weiter. Hugh Grant spielt diesen Jonathan Fraser mit jenem süffisanten Sarkasmus, für den er berühmt ist, und gleichzeitig mit der Hilflosigkeit des Deklassierten, der all dem Statusdenken mit Charme und Selbstironie zu begegnen und mit einer Affäre zu entkommen versucht. Doch der jungen Elena Alves (Matilda De Angelis) hat jemand mit einem Hammer den Schädel zertrümmert, und ab jetzt beginnen Schein und Sein auseinanderzudriften.

Die HBO-Miniserie »The Undoing« (in Deutschland und Österreich bei Sky) fährt geballte Starpower auf, was zusammen mit der New Yorker Kulisse einen spektakulären Schauwert hat – der jedoch leider einen wenig originellen Thrillerplot auffangen muss. Im selben Maße, in dem die Ermittlungen, die sensationsgierige Öffentlichkeit, die einsetzende Panik in der Kleinfamilie und vor allem das Misstrauen zwischen den Beteiligten ihre zersetzende Wirkung entfalten, weicht die Statik der soliden Existenz dem hektischen Umherirren in den Straßen der Stadt. Bei Tag und bei Nacht, eingezwängt im Auto (natürlich mit Chauffeur) und zu Fuß auf Bürgersteigen und in Parks zeichnen hektische Wege eine Landkarte des Verderbens in die Topographie der Metropole. Verkörpert Hugh Grant den Eindringling aus einer anderen Klasse, so stehen seine Geliebte und ihr ebenfalls verdächtigter Ehemann für die Einwanderer aus einem anderen Land, die bei aller politischen Korrektheit doch Projektionsflächen für allerlei rassistische Annahmen werden, wenn es um ein Verbrechen geht.

Die Serie folgt dem Roman »You Should Have Known« von Jean Hanff Korelitz, Regie führt durchgängig die dänische Regisseurin Susanne Bier. Die Spannung der Serie ergibt sich aus der Unsicherheit, in der sie die Zuschauer über die Hauptfiguren lässt. Dabei demonstriert sie, wie die Aristokratie des Geldes selbstverständlich davon ausgeht, dass ihr auch die Justiz zu Diensten ist. Hier aber versagt das Konzept der Serie an entscheidender Stelle: Anstatt Rassismus und Klassismus deutlich zu benennen und anzuklagen, werden beide gegeneinander ausgespielt. Das Misstrauen der snobistischen Elite wird bestätigt, und ihr auf Geld und Macht gründendes Besitzdenken überdauert alle zersetzenden Elemente, vor denen sie sich in Zukunft wohlweislich noch besser hüten und stärker abschotten wird. Trotz dieser, milde gesagt, konservativen Haltung machen die beiden Hochkaräter in den Hauptrollen und der Blick in die New Yorker Dekadenz »The Undoing« unbedingt sehenswert.