Krisenprofiteure des Tages: Börsenspekulanten

Boris Roessler/dpa Wissen nicht (wirklich), was sie tun: Aktienhändler können sich freuen (Frankfurt am Main, 10.1.2020)

Passend zum Start in die nächsten »goldenen« zwanziger Jahre knallten schon am Montag die Sektkorken. »Dieser Rekord verspricht den Aufbruch in eine neue Wohlstandsdekade«, überschrieb die Welt den dazu passenden Bericht. Am ersten Handelstag nach Weihnachten erreichte der Deutsche Aktienindex (Dax) zeitweilig fast 13.819 Punkte. So viel Kauflaune herrschte bei den Klicktradern in Frankfurt am Main seit Mitte Februar nicht mehr. Auch der US-Index Dow Jones erklomm seit Ausbruch der Krise erstmals wieder mit 30.3091 Punkten am Montag sein altes Spitzenniveau. Sofort waren sich die hauptamtlichen Orakelinterpreten einig, warum die Marktgötter gütig gestimmt sind: wegen der Unterzeichnung eines neuen Konjunkturprogramms in den USA durch den sich nach seiner Abwahl im Präsidentenpalast verbarrikadierenden Donald Trump am Sonntag sowie der Einigung auf das Post-»Brexit«-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.

Wahr ist: Die Reichen der Welt profitieren laut dem Ende Oktober vorgelegten Wohlstandsbericht der Schweizer Bank Credit Suisse von höheren Immobilienpreisen, der Börsenerholung und den Konjunkturpaketen der Regierungen. Für spekulationsfreudige Schatzmeister haben Dax-Firmen einiges zu bieten. So bekommt der Shootingstar Delivery Hero von Gründer Niklas »Ich bin kein Fan von Tariflöhnen« Östberg nun auch in Südkorea den Fuß in die Tür. Der Essenslieferant akzeptierte die Auflagen für die geplante Übernahme des nationalen Konkurrenten Woowa, wie die südkoreanische Kartellbehörde am Montag mitteilte. Die Deutsche Post AG wiederum profitiert vom anhaltenden Boom im Onlineversandhandel. Und solange die Enteignung der beiden Dax-Unternehmen Deutsche Wohnen und Vonovia noch aussteht, können die Immobilienkonzerne auch im neuen Jahrzehnt reichlich Dividenden ausschütten.