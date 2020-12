Deal mit Tücken

Toby Melville/REUTERS/File Photo Das Business soll sich vorbereiten: Anzeigetafel in London (4.12.2020)

Der »Brexit«-Deal, den Boris Johnson aus Brüssel mitgebracht habe, sehe auf den ersten Blick »ziemlich gut« aus, so der zum »harten« Brexit-Lager der britischen Tories gehörende Unterhausabgeordnete David Davis am Montag in einem Meinungsbeitrag für das Onlineportal Conservative Home. Selbst der Rechte Nigel Farage habe erklärt: »Der Krieg ist aus.«

Kritik übt Davis jedoch an dem Vorhaben, den Vertragsentwurf innerhalb eines einzigen Sitzungstages durch das britische Parlament zu peitschen. Das sei viel zuwenig Zeit, um den 1.200 Seiten langen Text zu lesen. Aus einer unachtsamen Lektüre könnten sich für Großbritannien jedoch mittelfristig unliebsame Überraschungen ergeben, so der konservative Veteran weiter. Denn vieles im Vertragswerk sei Auslegungssache und brauche deshalb eingehende Analyse zur Planung zukünftiger Verhandlungsstrategien.

In der EU scheint man diese Sorge nicht zu teilen. Im Eilverfahren wurde die Zustimmung der EU-Botschafter der 27 Mitgliedstaaten für eine provisorische Billigung eingeholt. Der Vertrag wird damit voraussichtlich mit dem 1. Januar 2021, rechtzeitig zum Auslaufen der seit Anfang 2020 geltenden Übergangsperiode, in Kraft treten können.

Erste über das vergangene Wochenende erarbeitete Analysen scheinen Davis’ Auffassungen über die Notwendigkeit eines genauen Textstudiums zu bestätigen. Eine der ausführlicheren stammt von der liberalen Denkfabrik Institute for Public Policy Research (IPPR). Darin sind die Fallstricke des neuen Vertragswerks klar umrissen. Zum Beispiel im Finanz- und Dienstleistungssektor. Dieser macht 80 Prozent der britischen Wirtschaft aus. Der Finanzstandort London spielt eine Schlüsselrolle. Doch insbesondere dessen Interessen sind im Handelsvertrag nicht abschließend berücksichtigt. Zwar sollen künftig Geschäftsreisen zwischen Großbritannien und der EU ohne weiteres möglich sein. Doch die sogenannten Passportrechte britischer Banken verfallen mit dem 1. Januar.

Das bedeutet, dass britische Finanzunternehmen mit Beginn des neuen Jahres über viel weniger »Äquivalenzrechte« verfügen als bislang. Britische Finanzkonzerne können zukünftig nicht mehr automatisch in der EU tätig werden, sie müssen sich zuvor um Lizenzen bemühen. Laut Informationen der Financial Times vom Wochenende war dies seitens der EU politisch gewollt. Brüssel werde »Äquivalenzrechte« zugestehen, wenn dies im Interesse der EU sei, zitiert das Blatt eine Stellungnahme zu dem Thema. Hier lauert im kommenden Jahr noch reichlich Konfliktstoff.

Durchsetzen konnte sich die britische Seite anscheinend in der Frage der gerichtlichen Zuständigkeit bei künftigen Handelsstreitigkeiten. Dem Europäischen Gerichtshof wird wohl keine Zuständigkeit zugedacht. Statt dessen sollen hier sogenannte, von beiden Seiten bestellte Partnerschaftsräte und Expertenkomitees greifen. Interessenverbände wie Gewerkschaften oder Industrieverbände sollen über ein »zivilgesellschaftliches Forum« eingebunden werden.

Die Möglichkeit von Handelskonflikten ist an zahlreichen Stellen im Vertragswerk mitbedacht. So zum Beispiel bei der komplexen Thematik des »Level playing field«. Mit diesem grob als »gemeinsame Spielwiese« übersetzbaren Begriff ist gemeint, dass Löhne, die Regeln für staatliche Subventionen sowie sonstige Sozialstandards auch zukünftig zwischen der EU und Großbritannien nicht zu weit voneinander abweichen sollen. Im Bereich öffentlich zu vergebender Aufträge ist hier eine recht flexible Regelung gefunden worden. Beide Seiten erhalten Zugang zum jeweils anderen Ausschreibungsmarkt, aber auch das Recht, von bislang gültigen Regeln abzuweichen. Im britischen Kontext bedeutet dies, dass eine Regierung bessere Möglichkeiten als bislang zur staatlichen Förderung ihrer Wirtschaft erhält.

Gleichzeitig enthält der Vertragsrecht aber gerade bei Fragen staatlicher Subventionen sowie bei Umwelt- und Sozialstandards eine Klausel, die beide Vertragsseiten dazu ermuntern soll, nicht zu stark auseinanderzudriften. Beide Seiten sind demnach verpflichtet, negative Auswirkungen auf »Handel oder Investitionen« zu vermeiden. Kann bei auftretenden Konflikten keine Einigung erzielt werden, dürfen einseitig Sanktionen wie zum Beispiel Strafzölle verhängt werden.

Grundsätzlich bekennt sich das Vertragsdokument zu den Prinzipien des zollfreien Handels, vor allem im Hinblick auf Industrie- und landwirtschaftliche Produkte. Einfuhrkontrollen werden vor allem dort entstehen, wo Produktionsregularien voneinander abweichen. Das könnte zum Beispiel beim Import von lebenden Tieren für die Fleischverarbeitung nach Großbritannien der Fall sein. Hier plant Großbritannien die Einführung von härteren Regeln, etwa bei der Tierhaltung.

Bei der Reisefreiheit scheint noch kein langfristiges Ergebnis erzielt worden zu sein. Laut dem IPPR sieht der Vertragstext vor, dass »kurzfristig« visafreies Reisen zwischen der EU und Großbritannien möglich sein soll. Das könne sich jedoch auf längere Sicht ändern. Bedeutsam für Flüchtlinge ist der Ausstieg Großbritanniens aus den in der EU geltenden Dublin-Verträgen. Dadurch wird laut IPPR die Ausweisung von in Großbritannien gelandeten Flüchtlingen in EU-Staaten schwieriger. Eine sich daraus ergebende Folge dürfte sein, dass Großbritannien die Militarisierung des Ärmelkanals zur Flüchtlingsbekämpfung weiter vorantreiben wird. Seit dem vergangenen Sommer sind hier vermehrt Kriegsschiffe, Spezialkommandos und Aufklärungsdrohnen der britischen Marine im Einsatz.