imago images/Science Photo Library Selbst mit Röntgenblick: Der Beat kennt kein Geschlecht

Hört mal genau hin, fällt euch an den Beats auf »Nuthin’ But a She Thang« was auf? Nein? Eben. Die Instrumentals auf dem HipHop-Sampler sind durch die Bank solide bis gut. Was sie so besonders macht, ist, dass sie von Frauen produziert wurden. Etwa »Drunk Text« von Josi Miller aus Berlin, die schon für Frauenarzt als DJ arbeitete und den Podcast »Deine Home­girls« moderiert. Oder »It’s ­Alright« von der Wiener Produzentin Aygyul, mit wunderbarem Tempowechsel. Oder Sadiva aus Australien, die mit »I Don’t Wanna Leave You« der US-Legende J Dilla in nichts nachsteht.

Mit der Kompilation will das junge Darmstädter Label Dedicate darauf hinweisen, wie selten weibliche Beatproduzentinnen im HipHop noch sind. Und in der Tat fragt man sich: Was zur Hölle ist hier los?

Klar, im hochumkämpften oberen Segment der Musikindustrie gibt es die gleichen Schwellen wie in jeder Branche. Da wundert es nicht, wenn eine Studie der University of Southern California bei den US-Chart-Erfolgen von 2012 bis 2018 feststellt: Die Produzenten der 400 erfolgreichsten Lieder waren in 47 zu eins Fällen Männer. Sich in Studios mit mansplainenden Toningenieuren und testosterongetriebenen Rappern rumzustreiten und sich dann in Artist-and-Repertoire-Meetings gegen Silberrücken durchzusetzen oder after hours Plattenbosse mit Koks und Stripperinnen zu überreden: Dass sich hier der patriarchalische Bias repliziert, ist einleuchtend. Aber bei den Beats?

Beatproduktion findet heute meistens in einem herrschaftsfreien Raum statt: dem eigenen Schlafzimmer. Denn hier haben sich viele ihr Studio eingerichtet, das professionelle Equipment dafür kann man sich für unter 2.000 Euro kaufen. Beatproducer durchforsten ihre neuesten Vinylkäufe oder Downloads nach Samples, schneiden diese mit einer MPC, bauen daraus im PC Tracks und verkaufen diese über digitale Kanäle an Rapper oder größere Produzenten. In einem Business, das über Pseudonyme und ohne persönliche Treffen funktionieren kann, sollte auch die Diskriminierung weniger greifen können. Warum gibt es also wenige erfolgreiche Beatproduzentinnen? Etwa auch, weil es einfach insgesamt weniger weibliche Beatproduzenten gibt?

Wenn das so ist, gibt es dafür zwei Lesarten. Die positive wäre: Frauen machen sich weniger Illusionen über die Attraktivität dieser Tätigkeit. Dauerkiffend zwischen Kabeln am PC sitzen? Nein danke. Die pessimistische Lesart: Unsere Gesellschaft ist immer noch so verkorkst, dass Frauen tendenziell in ihrem Leben weniger Freiraum dafür sehen, Selbstverwirklichung in (kindischer) Kreativität zu suchen. Das wäre – wenn man sich die allesamt schönen Beats auf »Nuthin’ But a She Thang« anhört – sehr, sehr schade.