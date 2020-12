Kreis geschlossen

Bayreuth. Die Gießen 46ers haben ihre Negativserie in der Basketball Bundesliga (BBL) beendet und den erlösenden ersten Saisonsieg gefeiert. Nach elf Niederlagen in den ersten elf Pflichtspielen gewann die Mannschaft von Interimstrainer Rolf Scholz am Sonnabend bei Medi Bayreuth mit 110:99 (47:52) und gab den letzten Tabellenplatz damit an Rasta Vechta ab. Für Gießen schloss sich damit ein Kreis, denn saisonübergreifend war es gar der erste Erfolg seit dem 2. Februar. Damals hatte das Team 100:93 gewonnen – ausgerechnet gegen Bayreuth. Zum Auftakt der neuen Spielzeit verloren die 46ers zunächst alle drei Spiele in der Gruppenphase des BBL-Pokals. Dann folgten acht Niederlagen in acht Ligaspielen. Trainer Ingo Freyer musste kurz vor Weihnachten gehen. (sid/jW)