Mord aus Klassenhass

imago images/ZUMA Press Gerechtigkeit für Fernando Báez Sosa: Protestmarsch in Buenos Aires am 18. Februar 2020

Das Sportjahr 2020 startete mit den olympischen Jugendwinterspielen vom 9. bis 22. Januar in Lausanne. Argentinien partizipierte mit 16 Athleten (neun Mädchen und sieben Jungen) an vier der acht Sportarten für 15- bis 18jährige. Die größte Delegation der Silberländer seit der ersten Edition 2012 in Innsbruck. Wie erwartet, ergatterten unsere Halbstarken keine einzige Medaille, aber dabeisein ist alles. Ruben Esposito erreichte im Drei-gegen-drei-Eishockey einen vierten Rang, im Abfahrtslauf stach Tiziano Gravier beim Super-G mit einem siebten Platz hervor, und beim Snowboard belegte Morena Poggi in der Sparte Big Air den neunten Rang. Das waren die Highlights, den Rest kehren wir geflissentlich unter den eidgenössischen Kunstschnee.

Danach verdunkelte sich das Panorama. Im Januar und Februar sind Schulferien in Argentinien, auch Politik und Justiz tauchen dann unter. Es passiert absolut nichts. Die Medien, vor allem die telegenen, haben ihre liebe Mühe und Not, Themen zu erfinden. Normalerweise fällt ihnen nichts ein, und sie schalten ständig zwischen den Tourismushochburgen hin und her, also vom Atlantikbadeort Mar del Plata nach Carlos Paz in Córdoba im Landeszentrum und zurück, und senden von morgens bis abends Pseudointerviews mit Protagonisten der sogenannten Farándula, halbseidenen C-Promis. Dieses Jahr kam etwas dazwischen.

Feige Überfälle

Villa Gesell ist ein Ort an der Ostküste der Provinz Buenos Aires, der Anfang der 30er Jahre von Carlos Idaho Gesell, Kind deutscher Einwanderer, gegründet wurde. In den 60er Jahren war Gesell eines der Zentren der argentinischen Hippiebewegung. Nach dem Tod von Carlos Gesell im Jahr 1979 wurde der Ort mit Beton verunstaltet. Mittlerweile leben dort rund 30.000 Menschen, in erster Linie vom Tourismus. Jeden Sommer verbringen dort junge Leute, heute hauptsächlich welche mit Geld, die für Argentinien typischen 15-Tage-Ferien, lassen sich dort vollaufen und den dicken Max raushängen. Dieses Mal mit dabei: eine Gruppe Rugbyspieler aus Zárate, einem 100.000-Einwohner-Städtchen im Norden am Río Paraná und Grenzstadt zur Provinz Entre Ríos.

Der 18jährige Jurastudent und Stipendiat Fernando Báez Sosa, Sohn paraguayischer Eltern, eines Pförtners und einer Krankenpflegerin, kam am 16. Januar nach Gesell. Am Morgen des 18. Januar war er tot.

Gegen 1.30 Uhr betrat er mit Freunden die Discothek »Le Brique«. Zwei Stunden später werden sie von den zehn Rugbyspielern erst angemacht, dann mit Fäusten traktiert. Báez Sosa wird das Hemd zerrissen. Die Rausschmeißer entfernen beide Gruppen aus dem Schuppen, wobei die Rugbyspieler erbitterten Widerstand leisten. Draußen kauft sich Fernando erstmal ein Eis. Zum Essen kommt er nicht mehr. Zwei der Spieler attackieren ihn von hinten. Rasch sind es mindestens acht, die den am Boden Liegenden mit Fäusten und Tritten, vorzugsweise ins Gesicht, malträtieren. Er ist längst bewusstlos. Oder tot. Die Tritte an den Kopf gehen immer weiter.

Der Angriff dauert keine Minute. Einer der Rugbyspieler filmt den Mord, fürs Erinnerungsalbum, für die Enkel. »Steh auf, du feige Sau, und kämpfe!« blaffen sie Sosa an, und immer wieder hört man »Scheißneger!« – Sosa ist dunkelhäutig. Anschließend waschen sie sich das Blut vom Leib und gehen feiern beim örtlichen McDonald’s.

Anführer der Rugbyspieler ist der 20jährige Máximo Thomsen, der seit 2017 beim Eliteverein Club Atlético de San Isidro (CASI) angestellt ist. Er galt als zukünftiger »Puma« – als Spieler der Nationalauswahl Argentiniens. Ein Abdruck seines Turnschuhs ist im Gesicht des Toten geblieben. Thomsen hat ihm den Oberkiefer zerschmettert. Kurz darauf kann man sich alles auf Twitter und Youtube reinziehen.

Den ganzen Sommer über wird es in den argentinischen Medien kaum ein anderes Thema mehr geben als diesen Mord aus Klassenhass, verübt von den Kindern Reicher, die meinen, dass alle, die nicht so sind wie sie, Abschaum sind. Die sogenannte Gentlemensportart Rugby, berühmt für ihre »dritte Halbzeit«, das pazifistische Spachteln mit den Gegnern, steht am Pranger. Als die Unión Argentina de Rugby in einer öffentlichen Mitteilung den Tod von Báez Sosa als »Ableben« bezeichnet und nicht als Mord, erntet sie einen Shitstorm. Immer mehr Gewaltattacken von Rugbiern im ganzen Land werden bekannt. Alles feige Überfälle im Rudel auf einzelne. Erst das Coronavirus lässt das Thema von der Mattscheibe verschwinden.

Kollektive Errungenschaft

2020 war ein Jahr voller Negativschlagzeilen. Stellvertretend sei an den Ende Februar 26jährig bei einem Motorradunfall gestorbenen Speerwerfer Braian Toledo erinnert. Er war Argentiniens Leichtathletikhoffnung. 2010 gewann er bei den olympischen Jugendsommerspielen in Singapur die Goldmedaille. Er nahm an Olympia 2012 (28. Platz) und 2016 (10. Platz) teil. Als er mit 17 Jahren seinen eigenen U-18-Weltrekord überbot (89,34 Meter), sagte er: »Bei jedem Wurf will ich in die Unendlichkeit werfen. Ich denke nur an den Speer.« 2011 hatte Toledo den Präsidentschaftswahlkampf von Cristina Fernández unterstützt, 2012 die Kampagne der Großmütter der Plaza de Mayo, bei der es ums Auffinden während der letzten Militärdiktatur entführter Enkel geht.

Die einzige gute Nachricht des Jahres kommt vom Fußball. Die 23jährige Stürmerin Mara Gómez debütierte am 7. Dezember beim Heimspiel ihres Klubs Atlético Villa San Carlos gegen Lanús (1:7), und zwar als erste Transfrau in der Ersten Frauenliga Argentiniens. Gómez stand in der Startelf des Teams aus Berisso (La Plata) gegen die Granatroten. Die »Villeras« waren 2016 in die höchste Spielklasse aufgestiegen. Gómez kickte seit ihrem 15. Lebensjahr zunächst in Stadtviertelligen, dann in der Liga Amateur Platense, zuletzt für AFI Las Malvinas, mit denen sie zweimal hintereinander Meisterin und Torschützenkönigin wurde. Sie spielte auch für die Auswahl von La Plata. Ihr Debüt kommentiert sie so: »Es ist nicht nur eine persönliche Errungenschaft, sondern auch eine soziale und kollektive. Es ist ein Triumph, der das LGBT-Kollektiv repräsentiert, das lange Zeit die ausgeschlossenste Minderheit war. Exkludiert, marginalisiert, ohne ein würdiges Leben, ohne Recht auf Arbeit, Gesundheit und Bildung.«